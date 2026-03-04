Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Corte total AP-7 CastellónJosé Elias MoncofaClúster MaestrazgoPesticidas prohibidos cítricosAlerta amarilla CastellónPrograma oficial Magdalena 2026Directo Magdalena 2026
instagramlinkedin

Polémica con la revista '¡Hola!' al confundir a las reinas de las fiestas de Castelló con falleras

Una publicación sobre la llegada de la reina Letizia a la capital de la Plana suscita un intenso debate en redes

La reina Letizia llega a Castellón: Las reinas de la Magdalena la reciben al son del 'Bolero de Castelló'

La reina Letizia llega a Castellón: Las reinas de la Magdalena la reciben al son del 'Bolero de Castelló'

Iván Checa

Iván Checa

Iván Checa

Castelló

Una publicación de la revista ¡Hola! en su página de Facebook sobre la visita de la reina Letizia de este martes a Castelló ha generado una intensa polémica en redes sociales, al haber confundido a las reinas de las fiestas de la Magdalena con falleras.

El texto de la publicación recoge el momento de la llegada de la monarca al Auditori i Palau de Congressos, donde presidió el acto de la Federación Española de Enfermedades Raras (Feder). Un instante en el que la reina fue sorprendida, como se hizo eco este diario, con la intepretación del bolero de Castelló, a cargo de las reinas, Ana Colón y Clara Sanz, con las que compartió unas palabras y se tomó una fotografía.

Captura de la publicación objeto de la polémica.

Captura de la publicación objeto de la polémica. / MEDITERRÁNEO

"No son falleras"

Sin embargo, la revista sostiene que la reina Letizia "a su llegada fue sorprendida por un baile de falleras". Una afirmación que ha derivado en una avalancha de comentarios corrigiendo este error e incluso reclamando una rectificación. "No son falleras", exclaman muchos de ellos, recalcando que su indumentaria es de castelloneras.

El mismo error se produjo con la publicación similar realizada en la red social Instagram por parte de ¡Hola!. Sin embargo, la equivocación ha tratado de ser enmendada finalmente: "A su llegada, fue sorprendida por un baile de las Reinas de las Fiestas de la Ciudad", reza ahora el post.

Noticias relacionadas y más

Y es que, aunque la provincia de Castellón celebra las fallas en localidades como Burriana, Benicarló o la Vall d'Uixó, la capital de la Plana atesora sus propias tradiciones festivas, por lo que una vez más se suscita el debate al no distinguir ambas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Rosa Vicente, 57 años: 'Me duele en el alma cerrar la tienda. Echaré de menos a mi clientela
  2. Cara y cruz en el comercio de Castelló: Monfort Centro de Oportunidades tiene nuevo inquilino y cierra otro comercio del centro
  3. Pedro Sánchez se suma a las fiestas de la Magdalena: 'Es una celebración arraigada a la historia e identidad de Castellón
  4. César Ruiz, pescatero de Castelló: 'Para un año es estupendo y estamos satisfechos
  5. La Gaiata 1 se puede quedar fuera del concurso de la Magdalena 2026: ¿Qué ha pasado exactamente?
  6. El motivo por el que la Reina Letizia estará en Castelló el próximo martes
  7. Restaurantes míticos de Castelló en el recuerdo
  8. Atención inquilinos de Castelló: Quedan solo 15 días para poder bonificarse la tasa de la basura de 2026. ¿Cómo hacerlo?

Polémica con la revista '¡Hola!' al confundir a las reinas de las fiestas de Castelló con falleras

Polémica con la revista '¡Hola!' al confundir a las reinas de las fiestas de Castelló con falleras

Este es el plan B de Castelló para los actos de Magdalena frente a la previsión de lluvias

Este es el plan B de Castelló para los actos de Magdalena frente a la previsión de lluvias

Todo lo que tienes que saber sobre seguridad vial si vas a la Romeria de Magdalena

Todo lo que tienes que saber sobre seguridad vial si vas a la Romeria de Magdalena

Nuevas colas de récord: Castelló no se quiere quedar sin el 'llibret' de la Magdalena 2026

Las fiestas de la Magdalena dejarán un impacto económico récord de 18 millones de €

Las fiestas de la Magdalena dejarán un impacto económico récord de 18 millones de €

Directo | Castelló se pone a punto para las fiestas de la Magdalena 2026

Directo | Castelló se pone a punto para las fiestas de la Magdalena 2026

Castelló tiene ganas de fiestas: Colas de récord en el reparto del 'llibret' de la Magdalena 2026

Castelló tiene ganas de fiestas: Colas de récord en el reparto del 'llibret' de la Magdalena 2026

La Magdalena más gurmet se dará cita en el Mesón de la Tapa y la Cerveza

La Magdalena más gurmet se dará cita en el Mesón de la Tapa y la Cerveza
Tracking Pixel Contents