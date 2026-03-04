Polémica con la revista '¡Hola!' al confundir a las reinas de las fiestas de Castelló con falleras

Una publicación de la revista ¡Hola! en su página de Facebook sobre la visita de la reina Letizia de este martes a Castelló ha generado una intensa polémica en redes sociales, al haber confundido a las reinas de las fiestas de la Magdalena con falleras.

El texto de la publicación recoge el momento de la llegada de la monarca al Auditori i Palau de Congressos, donde presidió el acto de la Federación Española de Enfermedades Raras (Feder). Un instante en el que la reina fue sorprendida, como se hizo eco este diario, con la intepretación del bolero de Castelló, a cargo de las reinas, Ana Colón y Clara Sanz, con las que compartió unas palabras y se tomó una fotografía.

Captura de la publicación objeto de la polémica. / MEDITERRÁNEO

"No son falleras"

Sin embargo, la revista sostiene que la reina Letizia "a su llegada fue sorprendida por un baile de falleras". Una afirmación que ha derivado en una avalancha de comentarios corrigiendo este error e incluso reclamando una rectificación. "No son falleras", exclaman muchos de ellos, recalcando que su indumentaria es de castelloneras.

El mismo error se produjo con la publicación similar realizada en la red social Instagram por parte de ¡Hola!. Sin embargo, la equivocación ha tratado de ser enmendada finalmente: "A su llegada, fue sorprendida por un baile de las Reinas de las Fiestas de la Ciudad", reza ahora el post.

Y es que, aunque la provincia de Castellón celebra las fallas en localidades como Burriana, Benicarló o la Vall d'Uixó, la capital de la Plana atesora sus propias tradiciones festivas, por lo que una vez más se suscita el debate al no distinguir ambas.