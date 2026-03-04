El PSPV de Castelló acusa a Carrasco de incumplir la remodelación integral del almacén de gaiatas

El grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Castelló ha denunciado lo que consideran una nueva promesa incumplida por parte de la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, “que ha dejado abandonados a los artistas gaiateros de la ciudad al seguir sin ejecutar la anunciada remodelación integral del almacén de gaiatas”.

Así lo subrayan Patricia Puerta, portavoz socialista, y Vicente Montolio, representante socialista en el Patronato Municipal de Fiestas, quienes han denunciado el nulo avance de Carrasco en los compromisos que adquirió ante el món de la festa en su programa electoral para este mandato.

Despilfarro económico

Los socialistas señalan que, a tres días de que empiece una nueva edición de la Magdalena, “lo único que tenemos es el despilfarro económico en una canción que nadie pedía y que ha resultado ser un plagio”. Uno de los aspectos más llamativos de las promesas del Partido Popular para este mandato era la remodelación integral del almacén de gaiatas para mejorar la seguridad y las condiciones de trabajo de los maestros gaiateros y de las personas que trabajan en la construcción de los monumentos.

Como señala Patricia Puerta, “estamos ante un nuevo engaño de Carrasco, que no cumple lo que anuncia”. A finales del año pasado se llegó a decir por parte del gobierno municipal que se iba a redactar el pliego de condiciones y a establecer un calendario de acciones consensuado con la Gestora de Gaiatas, “pero nada se sabe a fecha de hoy”.

Incumplimiento

En el programa electoral incumplido aparece la puesta en valor de la gaiata como elemento diferenciador de las fiestas, la potenciación del desfile de gaiatas y de la ‘encesa’, o retomar la tramitación de Bien de Interés Cultural (BIC) de la gaiata tras conseguir este reconocimiento para el desfile.

“Todo incumplido”, lamenta Vicente Montolio, quien señala que “por no haber, no hay una dotación económica destinada exclusivamente al monumento en la subvenciones a las comisiones gaiateras”.

Además, como destaca Puerta, “no es que ya no potencien los monumentos, sino que encima los esconden, como pasa en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur), donde ha dejado de llevarse la gaiata infantil para mostrar solo gaiatas de mano o maquetas”. Todo un cúmulo de acciones “que demuestran, una vez más, que Carrasco no cumple lo que promete”.