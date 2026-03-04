Renovación de la plataforma del TRAM de Castelló: Estreno con servicios especiales para Magdalena

Castelló estrena la primera fase de la renovación de la plataforma del TRAM con la activación del dispositivo especial de servicio con motivo de las fiestas de la Magdalena. La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha dado por finalizadas las obras en el denominado bucle central, que incluye la avenida Rey Don Jaime, varias calles del centro como Ruiz Zorrilla, Puerta del Sol, Gasset y Escultor Viciano, y el tramo entre la plaza Borrull y la calle Campoamor, en sentido Grau–UJI.

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco; el conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus; y los ediles, Gonzalo Romero y Sergio Toledo, en el estreno de la renovación del TRAM. / Gabriel Utiel

Tanto el vicepresidente tercero de la Generalitat y conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, como la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, han escenificado la puesta de largo del nuevo firme del TRAM de Castelló, que se extiende por 1.445 metros y una superficie de 6.100 metros cuadrados. Con estas actuaciones, como señalan desde Conselleria, se han resuelto los problemas de fatiga y deformaciones de la plataforma, “garantizando la seguridad y durabilidad de la infraestructura para las próximas décadas”.

Actuación integral

Los trabajos han incluido la reposición del drenaje de aguas pluviales, la renovación de los sistemas de detección y guiado del TRAM y la adaptación de los servicios afectados. “Empezamos proponiendo una actuación más de parches, pero hemos terminado haciendo una actuación integral”, ha comentado el vicepresidente.

Begoña Carrasco y Vicente Martínez Mus observan los planos del proyecto. / Gabriel Utiel

La finalización de estos trabajos coincide con la puesta en marcha del horario especial y la frecuencia de la línea T1 UJI–Grau con motivo de las fiestas fundacionales. Martínez Mus ha explicado que, del lunes 9 al jueves 12 de marzo, el TRAM funcionará hasta las 03.00 horas de la madrugada. Por su parte, durante el fin de semana y la víspera del festivo del lunes de Magdalena, el servicio se prolongará hasta las 06.00 horas.

Además, la Magdalena también motivará una modificación en el trazado de esta línea. Al igual que el año anterior, debido a los actos programados y al corte del centro de la ciudad, el servicio se prestará de forma partida en dos zonas.

Segunda fase

Los trabajos del bucle central han tenido un coste de 1,3 millones de euros. Por otro lado, Martínez Mus ha destacado que “la segunda fase de las obras comenzará tras la Pascua, a partir del 13 de abril y hasta finales de mayo”. En este periodo se actuará en la calle Zaragoza, la plaza Cardona Vives y la calle Gobernador hasta Campoamor, con afecciones en ambos sentidos, especialmente en el trayecto UJI–Grau.

Los usuarios suben en uno de los TRAM de la Puerta del Sol. / Gabriel Utiel

Begoña Carrasco ha destacado que “la Conselleria ha puesto toda la carne en el asador para que pueda pasar el TRAM por la vía reparada durante la Magdalena”. La primera edil ha añadido que “ha servido para poner en las mejores condiciones una infraestructura clave para los castellonenses”.

Por su parte, el conseller ha recordado que “el TRAM estaría operativo para las fiestas de la Magdalena y es una realidad”. En este sentido, ha subrayado que se han “cumplido los plazos”, lo que permite que el servicio funcione “al 100%”, permitiendo que los castellonenses disfruten de sus fiestas grandes sin obstáculos en la movilidad.