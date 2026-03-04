Todo lo que tienes que saber sobre seguridad vial si vas a la Romeria de Magdalena

Con motivo de la celebración el próximo 08 de marzo de la Romería a “La Magdalena”, con concentración de un número importante de peatones y vehículos, se comunica las siguientes indicaciones para que la concentración de los mismos en el Ermitorio se realice de forma ordenada y segura. Para facilitar la fluidez de la circulación se recomienda realizar la Romería a pie o utilizar los servicios públicos de transporte establecidos al efecto.

Además, durante toda la semana de Fiestas de la Magdalena, en todos los accesos a Castellón se intensificarán los controles preventivos de alcoholemia y drogas por parte de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, por lo que se advierte a los usuarios sobre los riesgos de conducir superando los límites establecidos, y/o el consumo de drogas, pudiendo ser constitutivo de delito o infracción administrativa.

Peatones

Teniendo en cuenta que el acto central de la mañana del domingo es la ROMERÍA, se recomienda a los peatones que efectúen el desplazamiento al Ermitorio por el itinerario que sigue la misma, siguiendo en todo momento las indicaciones de los agentes.

Todos los cruces de la N-340 antigua estarán regulados por agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

Tanto los peatones que procedan del Apeadero de Las Palmas, porque han utilizado el tren, como de los aparcamientos allí situados, tendrán reservado para acceder al Ermitorio el tramo de la vía existente entre las dos glorietas.

Asimismo, queda terminantemente prohibido acceder al Ermitorio cruzando el trazado de la N-340, así como, por lugares no habilitados al efecto.

Circulación de vehículos

• La circulación por la antigua N-340 hasta el entorno del Ermitorio, quedará reservada a los autobuses de servicio público y vehículos autorizados.

• La carretera CV-147, estará cortada además de en la rotonda de la Magdalena, también en el km. 01+500, en ambos sentidos, con restricciones de paso a todo tipo de vehículos, a excepción de servicio público, autorizados y servicios de urgencia.

• La carretera CV-144 y su vía de servicio, estarán cortadas a la circulación en ambos sentidos, para su uso excepcional y como lugares de estacionamiento.

• El carril y arcén derechos de la CV-149 sentido Castellón, desde la Rotonda del camino de la Ratlla, km. 05+800, estarán cortados y reservados para su utilización excepcional, por si los lugares habilitados para estacionamientos, anteriormente citados, se ocupasen.

• Se recomienda a los usuarios procedentes de Castellón que circulen a través de la Ronda Norte por la CV-149 (Castellón-Benicàssim), como itinerario alternativo de ida y regreso, glorieta de la Ratlla y después por el camino de Sant Francesc, hasta la rotonda del Apeadero de Las Palmas y/o, para acceder a los estacionamientos habilitados.

• El tramo que existe entre la glorieta inferior de la CV-149 (km. 03+800), incluida ésta y la del Apeadero de Las Palmas, denominado camino de Sant Francesc, que da servicio a la urbanización Puente de La Reina, estará regulado y controlado, en el sentido de que no se permitirán la parada y el estacionamiento en ambos márgenes tanto del camino como de las rotondas a las que da acceso.

• El tramo que existe entre la glorieta de acceso al Desierto de Las Palmas y la del Apeadero, tramo de la CV-144 quedará cortado al tráfico de vehículos, y será utilizado exclusivamente por peatones.

• Se prohíbe la circulación de toda clase de vehículos por los caminos por los que pase la Romería para ir y volver a pie, de igual modo que cualquier otro vehículo que se encuentre estacionado en dichos caminos, pudiendo ser inmovilizados y retirados de la vía.

• Los conductores procedentes de Barcelona tendrán cortado el acceso a la N-340 antigua y quienes pretendan estacionar ,deberán hacerlo en los estacionamientos habilitados, asimismo, quienes deseen continuar dirección Valencia utilizarán el trazado de la N-340.

• Se prohíbe el uso de los arcenes de la N-340 antigua para estacionamiento de vehículos. Aunque la prohibición de estacionar en los arcenes lo es para cualquier día del año, se recuerda que en esta fecha se entorpecería aún más el tráfico, aumentando el peligro de accidente. Dicha prohibición subsistirá durante todo el día y será vigilada de forma especial. Serán retirados por el servicio de grúa permanente, los vehículos cuyos conductores incumplan esta prohibición.

• La circulación de los Carros Engalanados y de los peatones romeros participantes en la “Romería de les Canyes” se ajustará a lo dispuesto en las Ordenaciones Especiales de Tráfico aprobadas, siguiendo el itinerario, señalización del evento y regulación de los agentes.

Aparcamiento

Se seguirán escrupulosamente las indicaciones de los agentes de la Autoridad.

Se han habilitado unas dos mil plazas de aparcamiento, utilizando para ello la parte del tramo de la carretera CV-144 que parte de la rotonda desde la rotonda del “Apeadero” de las Palmas, (km. 00+500 al 01+600) sentido CV-149; y se reservará el carril y arcén de la CV-149, sentido Castellón, desde la rotonda de “La Ratlla”, únicamente para su utilización en caso necesario, por si se colapsasen las anteriores zonas.

Todos los vehículos y usuarios que así lo estimen oportuno, estacionarán en los aparcamientos habilitados y tendrán en cuenta que la ocupación excepcional de la CV-144, así como del carril y arcén derechos de la CV-149 sentido Castellón, estará limitada en cuanto al horario.

Se permitirá el estacionamiento de vehículos ligeros y/o turismos, a partir de cuando así lo dispongan los agentes de la autoridad responsables del tráfico y en todo caso hasta las 18:00 horas del día 08-03-2026, procediéndose a la retirada mediante la grúa, de aquellos vehículos que incumplan la presente condición.

Por dichos motivos, los conductores procedentes de Castellón y/o de Benicasim por la N-340 antigua la encontrarán cortada a la altura del acceso a la N-340, debiendo incorporarse a ésta y posteriormente hacia la rotonda del apeadero CV-144 y podrán utilizar las zonas de aparcamiento habilitadas.

Auxilio sanitario

El servicio sanitario estará a cargo del Ayuntamiento de Castellón con la siguiente distribución de los recursos sanitarios:

• Hospital de Campaña, ambulancia tipo UCI, ambulancia tipo SVB, médico y enfermero. Ubicación: Explanada de la Magdalena.

• Enfermería móvil con enfermero, ambulancia tipo SVB y vehículo no asistencial adaptado. Ubicación: Rotonda inicio puente.

• Ambulancia tipo SVB. Ubicación: Zona de columpios.

• Enfermería móvil con médico y enfermero, ambulancia tipo SVB. Ubicación: Ermita San Roc.

• Ambulancia tipo SVB. Ubicación: Cola de la romería.

• Ambulancia tipo SVB. Ubicación: Cruce N-340A con Camino Caminas.