Modificación de actos
¿Cambios en Magdalena por la lluvia? Vicente Sales: “Decidiremos sobre la marcha”
El portavoz del Ayuntamiento de Castelló señala que "estaremos pendientes de la evolución y tomaremos las decisiones sobre la marcha"
Parece bastante claro que la duda ya no es si lloverá durante el primer fin de semana de Magdalena, sino cuánto lloverá el sábado y el domingo. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para el día del Pregó el aviso de lluvias en toda la provincia de Castellón y se contemplan hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, con tormentas ocasionales. Esto pone en riesgo la celebración de actos como la mascletà.
Ante este escenario, desde el Ayuntamiento de Castelló se aboga por la calma y esperar para tomar una decisión sobre la suspensión de actos o el cambio de escenario. El portavoz municipal, Vicent Sales, ha apuntado que "como se dice por aquí, si plou, la deixarem caure". Sales ha afirmado que "estaremos pendientes de la evolución de las previsiones y tomaremos decisiones sobre la marcha".
Según la intensidad
El edil también ha precisado que "dependerá de la intensidad de las precipitaciones" y ha recordado que "estas son unas fiestas de calle y la lluvia puede afectar a muchos actos como el Pregó, la Romeria o las mascletaes".
El portavoz del Ayuntamiento ha añadido que "habrá que esperar. No se prevén episodios de agua propios de una dana, pero habrá que preparar los paraguas".
Según la Aemet, entre las 0.00 y las 18.00 horas del sábado las precipitaciones son seguras en la ciudad de Castelló, por lo que actos de la primera jornada de las fiestas pueden peligrar. A partir de las 18.00, el modelo muestra una menor probabilidad de precipitaciones, aunque sigue siendo alta (65%).
Por su parte, para el domingo de Romeria la previsión se sitúa en un 55% de posibilidad de lluvia hasta las 12.00 horas y aumenta hasta el 75% después de esa hora. Aquí puedes consultar la programación completa de la Magdalena 2026.
Suscríbete para seguir leyendo
- Rosa Vicente, 57 años: 'Me duele en el alma cerrar la tienda. Echaré de menos a mi clientela
- Cara y cruz en el comercio de Castelló: Monfort Centro de Oportunidades tiene nuevo inquilino y cierra otro comercio del centro
- Pedro Sánchez se suma a las fiestas de la Magdalena: 'Es una celebración arraigada a la historia e identidad de Castellón
- César Ruiz, pescatero de Castelló: 'Para un año es estupendo y estamos satisfechos
- La Gaiata 1 se puede quedar fuera del concurso de la Magdalena 2026: ¿Qué ha pasado exactamente?
- El motivo por el que la Reina Letizia estará en Castelló el próximo martes
- Restaurantes míticos de Castelló en el recuerdo
- Atención inquilinos de Castelló: Quedan solo 15 días para poder bonificarse la tasa de la basura de 2026. ¿Cómo hacerlo?