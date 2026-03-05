¿Cambios en Magdalena por la lluvia? Vicente Sales: “Decidiremos sobre la marcha”

Parece bastante claro que la duda ya no es si lloverá durante el primer fin de semana de Magdalena, sino cuánto lloverá el sábado y el domingo. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para el día del Pregó el aviso de lluvias en toda la provincia de Castellón y se contemplan hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, con tormentas ocasionales. Esto pone en riesgo la celebración de actos como la mascletà.

El portavoz del Ayuntamiento de Castelló, Vicent Sales. / Mediterráneo

Ante este escenario, desde el Ayuntamiento de Castelló se aboga por la calma y esperar para tomar una decisión sobre la suspensión de actos o el cambio de escenario. El portavoz municipal, Vicent Sales, ha apuntado que "como se dice por aquí, si plou, la deixarem caure". Sales ha afirmado que "estaremos pendientes de la evolución de las previsiones y tomaremos decisiones sobre la marcha".

Según la intensidad

El edil también ha precisado que "dependerá de la intensidad de las precipitaciones" y ha recordado que "estas son unas fiestas de calle y la lluvia puede afectar a muchos actos como el Pregó, la Romeria o las mascletaes".

El portavoz del Ayuntamiento ha añadido que "habrá que esperar. No se prevén episodios de agua propios de una dana, pero habrá que preparar los paraguas".

Según la Aemet, entre las 0.00 y las 18.00 horas del sábado las precipitaciones son seguras en la ciudad de Castelló, por lo que actos de la primera jornada de las fiestas pueden peligrar. A partir de las 18.00, el modelo muestra una menor probabilidad de precipitaciones, aunque sigue siendo alta (65%).

Noticias relacionadas

Por su parte, para el domingo de Romeria la previsión se sitúa en un 55% de posibilidad de lluvia hasta las 12.00 horas y aumenta hasta el 75% después de esa hora. Aquí puedes consultar la programación completa de la Magdalena 2026.