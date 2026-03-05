Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Compromís per Castelló llama a salir a la calle por el 8M para defender los derechos de las mujeres

La formación señala que esta jornada se desarrolla "en un contexto preocupante por los retrocesos en derechos feministas"

La edil de Compromís per Castelló, Vera Bou.

Ramón Pérez

Castelló

Compromís per Castelló ha hecho un llamamiento a la movilización ciudadana con motivo del Día Internacional de las Mujeres (8M), en un contexto que la formación considera preocupante por los recientes asesinatos machistas y por los retrocesos en derechos feministas que, según denuncia, se están viviendo en la Comunitat Valenciana.

La coalición participará en la concentración convocada por la Coordinadora Feminista en la plaza de la Muralla Liberal este viernes 6 de marzo, a las 18.00 horas.

La concejala de Compromís Vera Bou ha señalado que el 8M sigue siendo una jornada imprescindible de reivindicación feminista. “Es un día para reivindicar a las mujeres trabajadoras y recordar que la igualdad real todavía está lejos: persisten el techo de cristal, la brecha salarial, la precariedad laboral o las dificultades para conciliar, además de todas las formas de violencia machista que continúan marcando la vida de muchas mujeres”, ha afirmado.

Casos de violencia machista

Bou ha expresado también su preocupación por los casos de violencia machista que han golpeado a la provincia de Castellón en las últimas semanas. “Vivimos momentos de mucha tristeza, pero también de mucha rabia. Cuando la violencia machista sigue asesinando a mujeres y criaturas y aún hay quien se atreve a negarla, lo que tenemos delante es una auténtica emergencia social”, ha señalado.

En este sentido, la concejala ha advertido de que los derechos feministas no son conquistas irreversibles y que su defensa exige compromiso institucional y movilización social. “La igualdad no es un eslogan, es una obligación democrática.

Cuando los derechos de las mujeres se cuestionan o se recortan, lo que está en juego es la propia calidad de nuestra democracia”, ha destacado.

Compromís ha animado a la ciudadanía a participar en la concentración convocada por el movimiento feminista bajo el lema ‘Sin feminismo no hay democracia’. “Ante el odio, el negacionismo y los retrocesos en derechos, la respuesta debe ser más feminismo, más movilización y más compromiso público con la igualdad”, ha concluido Bou.

