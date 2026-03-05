Preparativos bajo el agua: la lluvia condiciona el montaje de la Magdalena en Castelló

Este jueves pasado por agua en la ciudad de Castelló también ha afectado a los preparativos de la Magdalena 2026. Con el ambiente festivo apropiándose de la capital de la Plana, la jornada se desarrolla con la lluvia como protagonista, que ya ha dejado, hasta el momento, momentos de intensas precipitaciones y unos registros que amenazan con aumentar durante el resto del día.

Con todos los sectores de Castelló preparando los detalles para el arranque de las celebraciones fundacionales, el montaje de los escenarios, las carpas y demás estructuras relacionadas que albergarán actos de la Magdalena se vieron afectados por los chubascos, que arrecian con fuerza, sobre todo desde el mediodía de hoy.

El agua también ha afectado la carpa de la plaza María Agustina. / Iván Fernández

Los problemas para la preparación de estas plataformas eran evidentes en el centro de Castelló, en zonas tan relevantes para las celebraciones como la plaza de las Aulas o la plaza María Agustina, donde los trabajadores esperaban a que amainara la lluvia para continuar con su trabajo. En otros emplazamientos donde también se ubican estructuras, como la plaza Herrero Tejedor, el agua complicaba las labores de montaje.

Epicentro de la fiesta

Estas plataformas, donde se desarrollarán conciertos, espectáculos y otra clase de eventos festivos, son el epicentro de las celebraciones de la Magdalena, donde los actos en la calle son básicos. No solo las collas, sino los vecinos de Castelló y los visitantes de todos los puntos se reúnen en estos lugares para gozar de la fiesta, la música y la celebración.

Los trabajadores han parado de desarrollar sus labores en la plaza de las Aulas. / Iván Fernández

Para el primer fin de semana de fiestas, en los hoteles se espera una ocupación del 98%. Por su parte, para la hostelería de la capital se trata de la semana de más recaudación de todo el año. Por eso, desde muchos sectores, se mira al cielo con expectación para saber si, durante el arranque de la Magdalena, la lluvia seguirá teniendo protagonismo.

Y es que son multitud los profesionales que se necesitan estos días para que todo ruede a la perfección: desde camareros en bares y restaurantes a montadores de carpas y estructuras metálicas, suministro y reparto de bebidas, trabajo extra en las panaderías, peluquerías o comercios, e incluso los artistas, con bolos en los locales festivos. Si pinchas aquí, puedes conocer la programación al completo de las fiestas de la Magdalena.