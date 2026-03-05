Paso adelante para Donoso Cortés: El Ayuntamiento de Castelló gestionará su desarrollo para construir 36 VPP

Castelló quiere dar un nuevo impulso a la construcción de viviendas, como ha demostrado la junta de gobierno local celebrada este jueves. Por un lado, se ha aprobado que el Ayuntamiento de Castelló asuma la gestión directa de la ejecución de la unidad de Donoso Cortés, que incluirá 109 viviendas de nueva construcción: 36 de protección pública y 73 de vivienda libre.

Esta actuación, que ha sufrido distintos retrasos, contará con una superficie total de 5.562 m², de los cuales 2.453 m² se destinarán a zona verde. Por su parte, los otros 3.312 m² están previstos para completar la red viaria y los equipamientos.

El portavoz del Ayuntamiento de Castelló, Vicent Sales, durante la rueda de prensa de la junta de gobierno. / Mediterráneo

Las obras en esta unidad ayudarán a culminar la estrategia municipal de crecimiento en la zona noroeste de la ciudad, en la cuadrícula que forman las avenidas Vall d'Uixó, Riu Sec, Barcelona y Quevedo.

El pasado año, la licitación de estas obras quedó paralizada después de que se suspendiera el proceso administrativo por el recurso del pliego por parte del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ante el Tribunal Administrativo Central (Tacrc).

Licencia urbanística

Pero, dentro de la apuesta municipal para dotar a la ciudad de más espacios habitables, la junta de gobierno también ha otorgado licencia urbanística para la construcción de un edificio de 20 viviendas en la calle Cartagena.

La zona donde se construirá pisos y un jardín en la avenidad Capuchinos. / Mediterráneo

En el apartado de Urbanismo, se ha dado visto bueno además a la cesión de la condición de agente urbanizador de la unidad de ejecución Los Carmelos de la Orden de los Carmelitas Descalzos a favor de Arrendamientos Aparici para el desarrollo futuro de nuevas viviendas en el convento que tiene esta congregación en la avenida Capuchinos.

El portavoz municipal, Vicent Sales, ha explicado que “los carmelitas ceden la urbanización a esta empresa. Los trabajos consistirán en retirar la valla del convento y desarrollar viviendas de alquiler y un jardín en la zona”.

Préstamo a largo plazo

Más allá de los acuerdos en materia de vivienda, dentro de la junta de gobierno de este jueves se han aprobado las bases que regirán la adjudicación del préstamo a largo plazo destinado a financiar inversiones del presupuesto municipal de 2026, por un importe de 13.000.000 de euros. El préstamo tendrá una duración de 10 años, con un primer año de carencia y nueve años de amortización.

A esto se añade que se ha adjudicado, por cerca de 183.000 euros, la sustitución de la carpintería exterior del CEIP Enriqueta Agut. En una anterior licitación, estos trabajos habían quedado desiertos. Está previsto que las obras se realicen durante el periodo estival, una vez finalicen las clases, y contarán con un plazo de ejecución aproximado de mes y medio.

En materia de fiestas, Sales ha anunciado el aumento de la ayuda municipal a los Moros d'Alqueria. Con motivo de su 50 aniversario y por la celebración de actos especiales para conmemorar este cumpleaños, el Ayuntamiento ha incrementado la cuantía y la ha situado en 70.000 euros.