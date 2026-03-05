El PSPV de Castelló respalda las quejas vecinales del distrito sur por la falta de mejoría de la movilidad

El grupo municipal socialista de Castelló ha trasladado al equipo de gobierno las quejas vecinales del distrito sur, donde reclaman actuaciones inmediatas en cuestiones clave para mejorar la movilidad y la seguridad viaria.

La portavoz del PSPV, Patricia Puerta, y la concejala Anunciación Láinez han mantenido reuniones con representantes vecinales, “quienes nos han mostrado su malestar por el abandono al que les somete el gobierno del Ayuntamiento de Begoña Carrasco”, afirma Puerta.

Entre las principales demandas, los residentes del grupo Lourdes piden recuperar el doble sentido de la Gran Vía Tárrega Monteblanco “desde el inicio”. Además, solicitan que se reponga la estructura de contención que formaba parte del gálibo del puente, “que no se ha vuelto a colocar desde el accidente que hubo el año pasado”, recuerda Láinez.

En este punto, también reclaman una zona de carga y descarga frente a los números 12 y 14 del grupo Lourdes, al tratarse de un área con actividad comercial en la que hay un taller y un bar.

Riesgo de inundaciones

Otras peticiones pasan por instalar badenes para reducir la velocidad en el camino Sequiota, que une los grupos Lourdes y San Andrés, y reforzar el drenaje con más imbornales en la rotonda junto al antiguo Asador 7 de julio para evitar inundaciones.

Los vecinos también han incidido en la seguridad viaria en el entorno del centro de ocio situado frente al grupo San Bernardo, entre el camino Pi Gros y la avenida Valencia. En este sentido, el PSPV reclama que el Ayuntamiento habilite pasos de cebra y un semáforo con pulsador para peatones, además de la instalación de aceras y farolas en el camino Pi Gros.

Aparcamiento disuasorio

El Grupo Municipal Socialista señala que ya ha trasladado estas cuestiones en las comisiones del consistorio y se hace eco, además, de otras propuestas vecinales como la creación de un aparcamiento disuasorio en el distrito sur, la puesta en marcha del huerto urbano y el refuerzo de las líneas nocturnas del transporte público para conectar con la zona del recinto de conciertos durante las fiestas de la Magdalena.