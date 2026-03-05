Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Clúster MaestrazgoJosé Elias MoncofaLluvia CastellónComercio Vila-realTrabajador pobrePrograma oficial Magdalena 2026Directo Magdalena 2026
instagramlinkedin

Actuación inmediata

El PSPV de Castelló respalda las quejas vecinales del distrito sur por la falta de mejoría de la movilidad

Los residentes reclaman actuaciones inmediatas para su seguridad viaria y los socialistas señalan el abandono de Begoña Carrasco

El PSPV de Castelló ha mantenido una reunión con los vecinos de la zona sur.

El PSPV de Castelló ha mantenido una reunión con los vecinos de la zona sur. / Mediterráneo

Ramón Pérez

Castelló

El grupo municipal socialista de Castelló ha trasladado al equipo de gobierno las quejas vecinales del distrito sur, donde reclaman actuaciones inmediatas en cuestiones clave para mejorar la movilidad y la seguridad viaria.

La portavoz del PSPV, Patricia Puerta, y la concejala Anunciación Láinez han mantenido reuniones con representantes vecinales, “quienes nos han mostrado su malestar por el abandono al que les somete el gobierno del Ayuntamiento de Begoña Carrasco”, afirma Puerta.

Entre las principales demandas, los residentes del grupo Lourdes piden recuperar el doble sentido de la Gran Vía Tárrega Monteblanco “desde el inicio”. Además, solicitan que se reponga la estructura de contención que formaba parte del gálibo del puente, “que no se ha vuelto a colocar desde el accidente que hubo el año pasado”, recuerda Láinez.

En este punto, también reclaman una zona de carga y descarga frente a los números 12 y 14 del grupo Lourdes, al tratarse de un área con actividad comercial en la que hay un taller y un bar.

Riesgo de inundaciones

Otras peticiones pasan por instalar badenes para reducir la velocidad en el camino Sequiota, que une los grupos Lourdes y San Andrés, y reforzar el drenaje con más imbornales en la rotonda junto al antiguo Asador 7 de julio para evitar inundaciones.

Los vecinos también han incidido en la seguridad viaria en el entorno del centro de ocio situado frente al grupo San Bernardo, entre el camino Pi Gros y la avenida Valencia. En este sentido, el PSPV reclama que el Ayuntamiento habilite pasos de cebra y un semáforo con pulsador para peatones, además de la instalación de aceras y farolas en el camino Pi Gros.

Noticias relacionadas

Aparcamiento disuasorio

El Grupo Municipal Socialista señala que ya ha trasladado estas cuestiones en las comisiones del consistorio y se hace eco, además, de otras propuestas vecinales como la creación de un aparcamiento disuasorio en el distrito sur, la puesta en marcha del huerto urbano y el refuerzo de las líneas nocturnas del transporte público para conectar con la zona del recinto de conciertos durante las fiestas de la Magdalena.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Rosa Vicente, 57 años: 'Me duele en el alma cerrar la tienda. Echaré de menos a mi clientela
  2. Cara y cruz en el comercio de Castelló: Monfort Centro de Oportunidades tiene nuevo inquilino y cierra otro comercio del centro
  3. Pedro Sánchez se suma a las fiestas de la Magdalena: 'Es una celebración arraigada a la historia e identidad de Castellón
  4. César Ruiz, pescatero de Castelló: 'Para un año es estupendo y estamos satisfechos
  5. La Gaiata 1 se puede quedar fuera del concurso de la Magdalena 2026: ¿Qué ha pasado exactamente?
  6. El motivo por el que la Reina Letizia estará en Castelló el próximo martes
  7. Restaurantes míticos de Castelló en el recuerdo
  8. Atención inquilinos de Castelló: Quedan solo 15 días para poder bonificarse la tasa de la basura de 2026. ¿Cómo hacerlo?

Compromís per Castelló llama a salir a la calle por el 8M para defender los derechos de las mujeres

Compromís per Castelló llama a salir a la calle por el 8M para defender los derechos de las mujeres

El PSPV de Castelló respalda las quejas vecinales del distrito sur por la falta de mejoría de la movilidad

El PSPV de Castelló respalda las quejas vecinales del distrito sur por la falta de mejoría de la movilidad

Paso adelante para Donoso Cortés: El Ayuntamiento de Castelló gestionará su desarrollo para construir 36 VPP

Paso adelante para Donoso Cortés: El Ayuntamiento de Castelló gestionará su desarrollo para construir 36 VPP

La Magdalena del tío Nelo reúne a más de 3.000 escolares en el Palau de la Festa de Castelló

La Magdalena del tío Nelo reúne a más de 3.000 escolares en el Palau de la Festa de Castelló

¿Tienes celiaquía? Una Magdalena 'gluten free' también es posible, con 'celiquedada' incluida

¿Cambios en Magdalena por la lluvia? Vicente Sales: “Decidiremos sobre la marcha”

¿Cambios en Magdalena por la lluvia? Vicente Sales: “Decidiremos sobre la marcha”

Castelló despertará en Magdalena con un 'tro de bac' atronador: 13.500 petardos en una hora

Castelló despertará en Magdalena con un 'tro de bac' atronador: 13.500 petardos en una hora

Preparativos bajo el agua: la lluvia condiciona el montaje de la Magdalena en Castelló

Preparativos bajo el agua: la lluvia condiciona el montaje de la Magdalena en Castelló
Tracking Pixel Contents