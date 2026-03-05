La Magdalena del tío Nelo reúne a más de 3.000 escolares en el Palau de la Festa de Castelló

El Palau de la Festa ha acogido los días este martes y este miércoles a más de 3.000 escolares que han asistido a las representaciones teatrales de Tío Nelo i les Festes de Castelló, una iniciativa organizada por el Ayuntamiento de Castelló e interpretada por el Grupo Splai Teatre.

Se trata de una obra diseñada para difundir de forma didáctica y divertida los valores más importantes de la historia, la mitología y las fiestas de Castelló, acercando a los más pequeños las tradiciones y el origen de la ciudad.

La concejala de Fiestas, Noelia Selma, ha señalado que “desde el equipo de gobierno estamos muy satisfechos con la gran acogida que ha tenido la obra por parte del alumnado. Es muy importante conocer nuestras raíces y nuestra historia para que no se pierdan y puedan transmitirse de generación en generación”.

Los escolares han disfrutado de la representación en cuatro sesiones (dos por la mañana y dos por la tarde) con la participación de alumnado y profesorado de Educación Infantil y Primaria de 22 centros educativos de la ciudad.

Visitas guiadas a la Magdalena

El equipo de gobierno continúa con la labor de dar a conocer los orígenes de Castelló entre los más jóvenes. Además de la representación teatral, en las últimas semanas se vienen realizando visitas guiadas al ermitorio de la Magdalena y al entorno del Castell Vell con centros educativos, una actividad que continuará en las próximas semanas una vez finalice la semana de las fiestas fundacionales.

Estas visitas permitirán que más de 1.000 niños y niñas de hasta 13 centros educativos conozcan de primera mano el lugar que dio origen a la ciudad. Durante el recorrido, los escolares visitan la ermita de la Magdalena, acompañados de guías que les explican la historia, las leyendas y las curiosidades más relevantes relacionadas con la fundación de Castellón.