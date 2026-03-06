La Diputación de Castellón reúne a profesionales del toreo para analizar la Feria de la Magdalena

La Diputación Provincial de Castellón ha vivido este viernes su particular previa de las fiestas de la Magdalena. La institución ha reunido en el Casino Antiguo a destacados profesionales del mundo del toro en la tertulia La feria de la Magdalena, escenario de lanzamiento.

El coloquio ha tenido como gran protagonista a la Escuela Taurina de Castellón. La cita ha estado moderada por la presidenta del Club Taurino de Castellón y crítica taurina, Mati Obiol Salazar, y ha contado con la participación del diputado responsable de la Escuela Taurina, David Vicente.

La charla ha ofrecido detalles sobre la Escuela Taurina de la Diputación. / Mediterráneo

Además, han estado presentes el director de la escuela y torero, Jonathan Blazquez Varea, así como los novilleros Abel Rodríguez, Iker de Virgilio, Bruno Martínez e Ian Bermejo.

Con esta actividad, organizada por el Casino Antiguo y la Diputación de Castellón, “ponemos en valor la gran labor que realiza el profesorado de la Escuela Taurina en la formación de futuros toreros, así como su importante función social en una apuesta por transmitir valores”, ha explicado David Vicente.

Jóvenes toreros ante la Feria de la Magdalena

Este diálogo ha permitido conocer más de cerca a los jóvenes toreros y descubrir sus sensaciones ante el compromiso que supone torear en Castellón durante la feria de la Magdalena.

Vicente ha añadido que “la tertulia es una gran oportunidad para conocer a los jóvenes toreros, pero también cómo es su día a día en la Escuela Taurina y su preparación para la feria de la Magdalena”.

La Escuela Taurina participará en la feria el martes 10 de marzo, en una clase práctica con novillos de Aída Jovani y toreo de Abel Rodríguez y Bruno Martínez. Además, el miércoles 11 de marzo estará presente en la novillada sin picadores, con reses de Hermanas Angoso Clavijo y la participación de Iker de Virgilio e Ian Bermejo.