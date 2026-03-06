Magdalena 2026: La Filà d'En Trilles recibe el Voladoret d'Or de la Colla del Rei Barbut

Las horas previas al inicio de la Magdalena han traído consigo la entrega de reconocimientos a entidades y personas destacadas relacionadas con las fiestas de Castelló. Como cada año, la Colla del Rei Barbut ha cumplido con la tradición y ha ofrecido su Voladoret d'Or 2026 a la Filà d'En Trilles, el colectivo reconocido en esta edición.

El Hotel Jaime I ha acogido la entrega de este galardón a la Filà d’En Trilles, una asociación cultural del Grau de Castelló, fundada hace dos décadas, que recrea la cultura musulmana en el distrito marítimo y que forma parte activa de la cultura, las tradiciones y la vida festiva de la ciudad.

Galería de imágenes: La Filà d'En Trilles recibe el Voladoret d'Or de la Colla del Rei Barbut / Toni Losas

En el acto, el presidente de la Filà d’En Trilles, Vicente Salvador, ha agradecido el premio y se ha mostrado muy feliz por el reconocimiento a su trabajo en las celebraciones del distrito marítimo. El presidente de la Colla del Rei Barbut, Antonio Sebastià, ha sido quien le ha entregado el Voladoret d'Or y ha destacado la labor de la asociación, así como su respeto y apoyo a la defensa de las tradiciones de Castelló.

Autoridades

Al acto han asistido la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco; la concejala de Fiestas, Noelia Selma; las Reinas de las Fiestas, Clara Sanz y Ana Colón; así como miembros de la corporación municipal.

La alcaldesa ha destacado que este premio “hace justicia con una entidad que, desde hace décadas, es una de las grandes referencias festivas, culturales e incluso gastronómicas del distrito marítimo de Castelló”.

Begoña Carrasco ha subrayado además que “el ambiente festivo del Grau quedaría huérfano sin la participación de esta asociación y sin el compromiso de todos sus miembros”.

