Magdalena 2026: La Filà d'En Trilles recibe el Voladoret d'Or de la Colla del Rei Barbut
El hotel Jaume I acoge la entrega de este reconocimiento a esta asociación cultural fundada hace dos décadas
Las horas previas al inicio de la Magdalena han traído consigo la entrega de reconocimientos a entidades y personas destacadas relacionadas con las fiestas de Castelló. Como cada año, la Colla del Rei Barbut ha cumplido con la tradición y ha ofrecido su Voladoret d'Or 2026 a la Filà d'En Trilles, el colectivo reconocido en esta edición.
El Hotel Jaime I ha acogido la entrega de este galardón a la Filà d’En Trilles, una asociación cultural del Grau de Castelló, fundada hace dos décadas, que recrea la cultura musulmana en el distrito marítimo y que forma parte activa de la cultura, las tradiciones y la vida festiva de la ciudad.
En el acto, el presidente de la Filà d’En Trilles, Vicente Salvador, ha agradecido el premio y se ha mostrado muy feliz por el reconocimiento a su trabajo en las celebraciones del distrito marítimo. El presidente de la Colla del Rei Barbut, Antonio Sebastià, ha sido quien le ha entregado el Voladoret d'Or y ha destacado la labor de la asociación, así como su respeto y apoyo a la defensa de las tradiciones de Castelló.
Autoridades
Al acto han asistido la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco; la concejala de Fiestas, Noelia Selma; las Reinas de las Fiestas, Clara Sanz y Ana Colón; así como miembros de la corporación municipal.
La alcaldesa ha destacado que este premio “hace justicia con una entidad que, desde hace décadas, es una de las grandes referencias festivas, culturales e incluso gastronómicas del distrito marítimo de Castelló”.
Begoña Carrasco ha subrayado además que “el ambiente festivo del Grau quedaría huérfano sin la participación de esta asociación y sin el compromiso de todos sus miembros”.
Aquí puedes consultar todos la programación estas fiestas de la Magdalena 2026.
- Rosa Vicente, 57 años: 'Me duele en el alma cerrar la tienda. Echaré de menos a mi clientela
- Cara y cruz en el comercio de Castelló: Monfort Centro de Oportunidades tiene nuevo inquilino y cierra otro comercio del centro
- Pedro Sánchez se suma a las fiestas de la Magdalena: 'Es una celebración arraigada a la historia e identidad de Castellón
- César Ruiz, pescatero de Castelló: 'Para un año es estupendo y estamos satisfechos
- La Gaiata 1 se puede quedar fuera del concurso de la Magdalena 2026: ¿Qué ha pasado exactamente?
- El motivo por el que la Reina Letizia estará en Castelló el próximo martes
- Restaurantes míticos de Castelló en el recuerdo
- Atención inquilinos de Castelló: Quedan solo 15 días para poder bonificarse la tasa de la basura de 2026. ¿Cómo hacerlo?