Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Parking pueblo CastellónTrabajador pobreCambios Magdalena lluviaBorrasca Regina en directoPrograma oficial Magdalena 2026Directo Magdalena 2026
instagramlinkedin

Magdalena 2026: La Filà d'En Trilles recibe el Voladoret d'Or de la Colla del Rei Barbut

El hotel Jaume I acoge la entrega de este reconocimiento a esta asociación cultural fundada hace dos décadas

Vídeo: La Filà d'En Trilles recibe el Voladoret d'Or de la Colla del Rei Barbut

Vídeo: La Filà d'En Trilles recibe el Voladoret d'Or de la Colla del Rei Barbut

Toni Losas

Ramón Pérez

Castelló

Las horas previas al inicio de la Magdalena han traído consigo la entrega de reconocimientos a entidades y personas destacadas relacionadas con las fiestas de Castelló. Como cada año, la Colla del Rei Barbut ha cumplido con la tradición y ha ofrecido su Voladoret d'Or 2026 a la Filà d'En Trilles, el colectivo reconocido en esta edición.

El Hotel Jaime I ha acogido la entrega de este galardón a la Filà d’En Trilles, una asociación cultural del Grau de Castelló, fundada hace dos décadas, que recrea la cultura musulmana en el distrito marítimo y que forma parte activa de la cultura, las tradiciones y la vida festiva de la ciudad.

Galería de imágenes: La Filà d'En Trilles recibe el Voladoret d'Or de la Colla del Rei Barbut

Galería de imágenes: La Filà d'En Trilles recibe el Voladoret d'Or de la Colla del Rei Barbut

Ver galería

Galería de imágenes: La Filà d'En Trilles recibe el Voladoret d'Or de la Colla del Rei Barbut / Toni Losas

En el acto, el presidente de la Filà d’En Trilles, Vicente Salvador, ha agradecido el premio y se ha mostrado muy feliz por el reconocimiento a su trabajo en las celebraciones del distrito marítimo. El presidente de la Colla del Rei Barbut, Antonio Sebastià, ha sido quien le ha entregado el Voladoret d'Or y ha destacado la labor de la asociación, así como su respeto y apoyo a la defensa de las tradiciones de Castelló.

Autoridades

Al acto han asistido la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco; la concejala de Fiestas, Noelia Selma; las Reinas de las Fiestas, Clara Sanz y Ana Colón; así como miembros de la corporación municipal.

La alcaldesa ha destacado que este premio “hace justicia con una entidad que, desde hace décadas, es una de las grandes referencias festivas, culturales e incluso gastronómicas del distrito marítimo de Castelló”.

Begoña Carrasco ha subrayado además que “el ambiente festivo del Grau quedaría huérfano sin la participación de esta asociación y sin el compromiso de todos sus miembros”.

Noticias relacionadas y más

Aquí puedes consultar todos la programación estas fiestas de la Magdalena 2026.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Rosa Vicente, 57 años: 'Me duele en el alma cerrar la tienda. Echaré de menos a mi clientela
  2. Cara y cruz en el comercio de Castelló: Monfort Centro de Oportunidades tiene nuevo inquilino y cierra otro comercio del centro
  3. Pedro Sánchez se suma a las fiestas de la Magdalena: 'Es una celebración arraigada a la historia e identidad de Castellón
  4. César Ruiz, pescatero de Castelló: 'Para un año es estupendo y estamos satisfechos
  5. La Gaiata 1 se puede quedar fuera del concurso de la Magdalena 2026: ¿Qué ha pasado exactamente?
  6. El motivo por el que la Reina Letizia estará en Castelló el próximo martes
  7. Restaurantes míticos de Castelló en el recuerdo
  8. Atención inquilinos de Castelló: Quedan solo 15 días para poder bonificarse la tasa de la basura de 2026. ¿Cómo hacerlo?

Moros d’Alqueria funden fiesta, talento y cultura en sus galardones más magdaleneros

Moros d’Alqueria funden fiesta, talento y cultura en sus galardones más magdaleneros

Magdalena 2026: La Filà d'En Trilles recibe el Voladoret d'Or de la Colla del Rei Barbut

Magdalena 2026: La Filà d'En Trilles recibe el Voladoret d'Or de la Colla del Rei Barbut

Galería de imágenes: La Filà d'En Trilles recibe el Voladoret d'Or de la Colla del Rei Barbut

Galería de fotos: Moros d'Alqueria entrega los premios de su fundación

La Diputación de Castellón reúne a profesionales del toreo para analizar la Feria de la Magdalena

La Diputación de Castellón reúne a profesionales del toreo para analizar la Feria de la Magdalena

El "mayor festival rumano de España" no se celebrará en las calles de Castelló durante Magdalena: este es el motivo

El "mayor festival rumano de España" no se celebrará en las calles de Castelló durante Magdalena: este es el motivo

Si sales en Magdalena, esto te interesa: cómo detectar drogas en la bebida

Si sales en Magdalena, esto te interesa: cómo detectar drogas en la bebida

Más vigilancia en la Magdalena: Castelló activa una unidad policial de control festivo

Más vigilancia en la Magdalena: Castelló activa una unidad policial de control festivo
Tracking Pixel Contents