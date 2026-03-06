La Magdalena presenta a Lledó, su asistente virtual: qué hace y cómo usarla

¿Quieres conocer a Lledó? No es una persona de carne y hueso, sino que es una nueva herramienta para disfrutar de las fiestas de la Magdalena 2026. Es la asistente virtual que el Ayuntamiento de Castelló pone a disposición de la ciudadanía para, en un clic, ofrecer toda la información sobre la programación de las celebraciones fundacionales.

Este bot, al que se puede acceder en la página web del Ayuntamiento, responde de forma rápida y clara cualquier consulta relacionada con los más de 200 actos que el consistorio ha preparado para estos días. Pero también da información sobre las actividades programadas por las comisiones gaiateras, los entes festeros y las collas.

Este servicio, basado en la inteligencia artificial, “transforma la atención al ciudadano en la web municipal durante la Magdalena”, según ha asegurado el edil de Modernización y Transparencia, Francisco Cabañero. El concejal ha destacado que la información se ofrece en cuatro idiomas (castellano, valenciano, inglés y francés) y permite responder cualquier cuestión relacionada con las fiestas que se le haga.

¿Cómo acceder?

Para ello, solo hay que entrar en la web del Ayuntamiento e introducir la pregunta en el cuadro de diálogo del asistente. Además, el consistorio ha creado un código QR, que se visibilizará en distintos espacios de la fiesta, para que el acceso a Lledó sea más fácil.

Cabañero ha destacado que esta iniciativa se incluye dentro de la hoja de ruta municipal “hacia una administración más moderna mediante la incorporación de inteligencia artificial dentro del I Plan Estratégico de IA del Ayuntamiento de Castellón, que se presentará próximamente”. También ha comentado que “hemos necesitado tres semanas para preparar este servicio”.

Por su parte, la concejal de Fiestas, Noelia Selma, ha querido destacar el trabajo en común de distintas áreas municipales “sin las cuales no se podrían hacer las fiestas”. “Este asistente es una muestra más del trabajo en equipo de todas las concejalías que nos hemos unido, y que no habría sido posible sin el esfuerzo y la colaboración de todos”, ha añadido.

5.000 consultas en dos semanas

Este nuevo asistente llega solo un par de semanas después de la presentación de María José, la ayuda virtual de la sede electrónica municipal destinada a resolver dudas sobre trámites administrativos. Cabañero ha informado de que “se han registrado más de 5.000 interacciones en apenas 15 días, con una media diaria de entre 240 y 400 consultas. El número de usuarios diarios oscila entre 70 y 110 personas”.

Entre los trámites más demandados destacan el volante de empadronamiento, el alta en el padrón, el certificado de empadronamiento, así como gestiones relacionadas con el registro general y la cita previa.

Aquí puedes consultar la programación de las fiestas de la Magdalena al completo.