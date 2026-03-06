El "mayor festival rumano de España" no se celebrará en las calles de Castelló durante Magdalena: este es el motivo
A pocas horas de su estreno, la carpa ha tenido que ser desmontada y el evento cambia de ubicación
Castelló se queda sin el que iba a ser el mayor festival rumano de España y que se iba a celebrar al aire libre durante las fiestas de la Magdalena. Al menos, se queda sin su primera ubicación. La plaza Doctor Marañón, donde debía instalarse la carpa rumana, iba a acoger este evento, que preveía ofrecer actuaciones musicales durante 10 días consecutivos a partir de este sábado.
Sin embargo, la Policía Local de Castelló ha actuado en la mañana de este viernes para frenar el montaje del escenario, ya que el evento carecía de permisos municipales para desarrollarse. Fuentes municipales han confirmado esta actuación tras constatar la ausencia de autorización municipal.
Desde la organización, han explicado que el evento cambiará de ubicación. Será la sala Tomasa, ubicada en la avenida Hermanos Bou, 203, la que acogerá los diez días de programación del festival.
Cantantes y comida
A través de las redes sociales se había anunciado la programación de esta iniciativa, que contaba con actuaciones de cantantes rumanos. Pero, antes de que pudiera inaugurarse la cita, se han tenido que desmantelar las instalaciones.
Además de la música en directo, también se ofrece en esta cita comida típica de Rumanía en una programación que debía arrancar a las 12.00 horas y prolongarse hasta las 3.00 horas. Pero, ante la falta de permisos, la Policía Local ha tenido que paralizar su celebración en la plaza Doctor Marañón y el evento se ha reubicado.
