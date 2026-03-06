Si sales en Magdalena, esto te interesa: cómo detectar drogas en la bebida

Uno de los riesgos que enfrentan, sobre todo las mujeres, durante unas celebraciones tan multitudinarias como las de la Magdalena es el riesgo de que sus bebidas sean adulteradas con algún tipo de sustancia estupefaciente. Aprovechando la fiesta y la confusión, siempre puede haber personas que aprovechen la situación para conseguir lo que por otros medios no pueden lograr.

Ante una situación como esta, y para incrementar la seguridad de las mujeres y evitar posibles agresiones sexuales, el Ayuntamiento de Castelló pone a disposición de la ciudadanía 2.000 tiras reactivas para detectar si la bebida contiene algún tipo de droga.

Dos sensores

Este dispositivo, que se repartirá a demanda entre quienes lo soliciten, cuenta con dos sensores. El primero de ellos sirve para analizar la presencia de éxtasis en el alcohol y el otro descubre si hay sustancias como burundanga o escopolamina que producen sumisión química.

Clara Adsuara, Begoña Carrasco y la inspectora de Policía Local, Beatriz Domingo, durante la presentación de las tiras reactivas. / Iván Fernández

Su uso es muy sencillo. Simplemente, hay que mojar un dedo en la bebida y posarlo en los dos sectores. Las tiras tienen un total de 20 usos, en el caso del primer sensor, y 10 usos en el caso del segundo. Si el resultado del análisis es positivo, se debe dejar de beber, guardar la banda reactiva y ponerse en contacto con la Policía Local.

Esta herramienta se incluye dentro del dispositivo que el consistorio impulsa contra las agresiones sexistas durante la Magdalena, que ha desglosado, este viernes, la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco. La primera edil ha explicado que las tiras se podrán conseguir “en los cuatro puntos violeta, los espacios de atención, información y ayuda a víctimas de cualquier tipo de agresión sexista, que hemos dispuesto en la ciudad, así como en los seis puntos de atención de la Policía Local”.

Puntos de atención

Estos lugares de atención se emplazarán en las plazas Maria Agustina, Cardona Vives y Na Violant de Hungría, así como en el recinto de ferias y mercados. En los tres primeros puntos, ofrecerán atención los días 7, 8, 13 y 14 de marzo, de 23.00 a 4.30 horas, y los días 9, 10, 11 y 12 de marzo, de 23.00 a 2.30 horas. Por su parte, en el recinto el horario será de 19.30 a 2.30 horas mañana sábado y de 23.00 a 2.30 horas del 11 al 14 de marzo.

La alcadesa de Castelló, Begoña Carrasco, explica el funcionamiento de los tapavasos. / Iván Fernández

Además, la inspectora de la Policía Local, Beatriz Domingo, ha señalado que “los coches patrulla también darán estas tiras reactivas a quienes la pidan”. A esto, Carrasco ha añadido que, desde el Ayuntamiento, se darán pulseras de tela con el lema Castelló contra les agressions sexistes para sensibilizar, así como tapavasos elásticas.

