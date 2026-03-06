Más vigilancia en la Magdalena: Castelló activa una unidad policial de control festivo

El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha presidido una reunión para ultimar los preparativos del dispositivo de seguridad de la Magdalena 2026, con la presencia de toda la jefatura de la Policía Local de Castellón. Durante el encuentro se han analizado los servicios especiales, las necesidades de refuerzo en las zonas de mayor afluencia y las medidas preventivas para proteger a vecinos y visitantes, con el objetivo de que todos los servicios estén coordinados para actuar ante cualquier eventualidad.

“Hemos ultimado los detalles del dispositivo de seguridad para garantizar que todos los actos de la Magdalena se desarrollen con normalidad y seguridad. Cada año procuramos reforzar nuestros servicios para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de las fiestas con la máxima tranquilidad posible, porque la seguridad es para nosotros una prioridad y cuidar cada detalle es fundamental para ir mejorando”, ha señalado Ortolá.

Servicio preventivo para el control de espectáculos y actividades

En este contexto, el edil ha anunciado que el dispositivo de este año contará con un servicio preventivo para el control de espectáculos y actividades, gestionado por la Unidad de Apoyo Operativo y de Actividades (UPA) de la Policía Local.

Esta unidad será la encargada de velar, con el apoyo del resto de servicios, por el cumplimiento de las autorizaciones específicas, los horarios, los niveles de ruido, el consumo y otros aspectos regulados durante las fiestas de la Magdalena. Su trabajo abarcará tanto servicios programados como intervenciones ante necesidades o incidencias imprevistas, con el fin de que todas las celebraciones se desarrollen de forma segura y dentro de la legalidad.

El edil de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha presidido la reunión con la jefatura de Policía Local. / Mediterráneo

Ortolá ha destacado la importancia de esta unidad: “La labor de la UPA es esencial para garantizar que las actividades y espectáculos de la Magdalena se celebren respetando las normativas vigentes, desde los horarios hasta los niveles de ruido y el consumo permitido. Gracias a su coordinación con el resto de servicios y áreas implicadas, podemos prevenir incidencias y ofrecer una respuesta rápida ante cualquier eventualidad, asegurando la seguridad de vecinos y visitantes”.

“Estamos ante una semana muy especial para Castellón, pero ello no puede implicar, en ningún caso, que se traspasen los límites que marca la normativa”, ha señalado el edil. En este sentido, ha explicado que “la función de esta unidad será velar por el cumplimiento de los horarios autorizados y de los niveles de ruido establecidos, con el objetivo de garantizar que el disfrute de las fiestas sea plenamente compatible con el derecho al descanso y la convivencia de todos los vecinos”.

Por su parte, el concejal de Servicios Públicos, Sergio Toledo, ha recordado que “las actuaciones que no sean en vivo deben reducirse hasta un máximo de 80 decibelios. Esto nos va a permitir compatibilizar mejor la fiesta y el descanso vecinal, es decir, que las fiestas se puedan seguir desarrollando con normalidad teniendo en cuenta a quienes viven en las inmediaciones”.

“Con respecto a los horarios máximos, siguen siendo los mismos: de lunes a jueves, a las 02.00 horas deben finalizar las actividades, y viernes, sábado y domingo, hasta las 04.00 horas, parando de 15.00 a 17.00 horas para respetar el descanso. Las actividades musicales que por cercanía afecten al recorrido de los desfiles tampoco podrán estar funcionando mientras estos duren, respetando así los actos de la programación oficial”, ha indicado Toledo.

Venta ambulante prohibida

Además, el dispositivo incluye dos servicios específicos que se mantendrán durante estas fiestas. Por un lado, el control de la venta ambulante prohibida, que tiene como objetivo evitar que se comercialicen productos sin autorización y proteger tanto a los ciudadanos como a los comercios legales.

Por otro lado, se realizará un control de establecimientos dedicados a la venta de artículos pirotécnicos, asegurando que su comercialización y uso cumplan estrictamente con la normativa de seguridad. Este servicio busca prevenir accidentes y riesgos, garantizando que tanto los comerciantes como los usuarios finales cumplan con los requisitos legales y protegiendo así a toda la ciudadanía durante las actividades festivas.

“La aplicación de estos servicios es fundamental para que en Castellón se cumpla la legalidad y se proteja a todos los asistentes a las fiestas. Nuestro objetivo es que la Magdalena se viva con total seguridad y tranquilidad, sin renunciar al carácter festivo y tradicional de nuestras celebraciones”, ha añadido Ortolá.

Dispositivo completo

Cabe recordar que la Policía Local y los Agentes de Movilidad desplegarán un total de 1.943 servicios, un 4,13 % más que en 2025 y más del 24 % respecto a 2023. Este amplio dispositivo permitirá atender los más de 311 actos programados, ofreciendo seguridad, información y asistencia a vecinos y visitantes.

El operativo incluye seis Puntos de Presencia Policial, ubicados en las zonas de mayor afluencia, que operarán en turnos de tarde y noche con funciones de prevención, vigilancia, atención e información a la ciudadanía, además de participar en servicios programados y actos públicos.

Asimismo, se mantendrá un servicio de tráfico preventivo en los ejes principales de la ciudad, con tres posibles escenarios de desvíos según la afluencia de público, y un dispositivo específico para la comitiva de vehículos oficiales de las reinas y cortes de honor.