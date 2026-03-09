Feria taurina de Magdalena: Soberbia tarde de Diego Ventura a caballo con dos faenas de ensueño

Muerto Joselito en Talavera, Belmonte acabó retirándose al poco. Sin su principal competidor, al de Triana le faltaba motivación para salir espoleado al ruedo. Las parejas en el toreo son necesarias para generar rivalidad y competencia, que es el alma de la Fiesta y uno de los pilares sobre los que se sustenta el interés para que el aficionado acuda a las plazas.

Desde Lagartijo y Frascuelo, hasta la recién creada rivalidad entre Morante y Roca Rey, los toreros se retroalimentan y crecen en ese afán de superar a sus rivales. Bien lo sabemos en esta tierra por lo que se vivió con Litri y Aparicio, por ejemplo. ¿Qué hubiese sido el uno sin el otro?

Se estremecieron los cimientos de la plaza cuando Ventura le quitó la cabezada al caballo 'Bronce', que toreó totalmente en libertad. / Jordi Juárez

Diego Ventura vive, en ese aspecto, un momento de orfandad artística. Su toreo está en las antípodas del resto, y aun así, sin nadie que le haga sombra, sin rival con el que competir, su tauromaquia a caballo sigue creciendo cada día más, abriendo nuevos caminos en el rejoneo.

Diego Ventura compite consigo mismo, no queda otra, estimulado por su afición y afán de seguir creciendo. La edad de oro del rejoneo que nos hemos perdido de haber visto enfrentados a Diego Ventura con Pablo Hermoso de Mendoza, retirado ya de los ruedos, deja a este Belmonte a caballo sin un Joselito que le rete.

Llegaba ayer Diego Ventura precedido de su aplastante éxito en Illescas, donde cortó cuatro orejas y dos rabos. Solo el rejón de muerte impidió que volviera a repetir tan cuantioso botín en la Magdalena, porque las dos faenas fueron de pura orfebrería, perfectas salvo por la mácula del acero final.

Pero… ¿qué importan los despojos auriculares cuando queda la esencia? En la memoria y el paladar de los aficionados quedan esas dos faenas, a cada cual mejor, de un Diego Ventura galáctico, soberbio, redondo y magistral.

Con Quirico, mucha expresión la de este caballo, imposible templarse más en el toreo a dos pistas. Y con Quitasueños llegó la locura en un quiebro imposible en la corta distancia, impresionante, de enorme precisión y coordinación, con un caballo de valor sereno y natural. Una pena que pinchara.

Perfecto el carrusel de cortas al violín de Diego Ventura. / Jordi Juárez

Paró con maestría y compromiso el de La Puebla del Río al quinto. Con Nómada se templó a dos pistas, dejando un cambio por los adentros que parecía imposible. Pero cuando llegaron los momentos de mayor reunión y expresión fue con el caballo Bronce.

Ahí comenzó a despertar el público hasta entonces excesivamente dormido. Y ya cuando se desprendió de la cabezada se desató la locura. Se emocionó el público viendo cómo el caballo quería morderle los pitones al toro y, sobre todo, la manera de volver al patio de caballos hacia atrás. Pinchó antes de dejar un rejonazo en dos tiempos. Tardó en caer el animal. Mató de un buen golpe de descabello y fue premiado con una oreja.

Lea y Rui, a medio gas

La corrida de Los Espartales, otrora ganadería clásica en este festejo de Magdalena, tuvo excesiva bondad, así que el resto de rejoneadores no pasaron de discretos. Rui Fernandes apostó por el clasicismo ante su almibarado primero y le echó leña al fuego casi apagado de su segundo.

El portugués Rui Fernandes clavó al estribo, fiel al estilo clásico. / Jordi Juárez

Mientras que Lea Vicens buscó en todo momento la complicidad del público y templar a los animales con esa delicadeza que le caracteriza. Con el eterno Bético en su primero y con Diluvio en su segundo, las dos estrellas de su cuadra, alcanzó los momentos más artísticos de la tarde. Eso sí, si no se atascan los aceros de los tres toreros a caballo, algún premio más se hubiese paseado.