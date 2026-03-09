La Generalitat inicia las obras del antiguo edificio de Correos de Castelló: su nuevo uso

La Generalitat ha activado las obras de rehabilitación energética y funcional del antiguo edificio de Correos de Castelló con una inversión que asciende a 3,17 millones de euros.

La Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, que dirige Marián Cano, ha puesto en marcha los trabajos, que se alargarán durante un plazo de diez meses y son ejecutados por la unión temporal de empresas (UTE) integrada por la firma castellonense Asistencia Técnica y Coordinación de Obra (Atyco) y la madrileña Técnicas de Desalinización de Aguas (Tedagua).

Vaciado y demolición

Los operarios ya han comenzado con los trabajos de vaciado y demolición del inmueble. Un avance que “supone un paso importante para dotar a la provincia de Castellón de unas instalaciones modernas, eficientes y adaptadas a las necesidades actuales de la administración”, según ha destacado la consellera Cano.

La rehabilitación, que asume íntegramente con fondos propios la Conselleria de Industria, supondrá un cambio en el uso de estos espacios que, hasta el cese de su actividad, en marzo de 2022, operaban como la principal oficina de Correos en la ciudad.

Nueva distribución

El proyecto contempla una nueva distribución, que se adecúa a las necesidades operativas de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, que ubicará aquí sus dependencias administrativas en la provincia y abrirá a otro tipo de usos algunos de los espacios comunes.

“La actuación permitirá recuperar un edificio emblemático del centro de Castellón, respetando su valor arquitectónico y adaptándolo a nuevos usos al servicio de la ciudadanía”, ha asegurado la titular de este departamento.

El edificio, que se sitúa en la plaza Tetuán, en el centro de Castelló, consta de una superficie construida de 2.572 metros cuadrados que se distribuye tres plantas, un sótano y una cubierta transitable.