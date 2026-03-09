‘Mediterráneo’ presenta una nueva edición de la revista ‘Mujeres Influyentes’.

La terraza de El Corte Inglés de Castelló (paseo Morella, 1) acoge el martes 10 de marzo, a partir de las 12.45 horas, la presentación de una nueva edición de la revista Mujeres Influyentes que se ha publicado con motivo del Día Internacional de la Mujer (8M). La publicación, realizada por las cabeceras Mediterráneo, Levante-EMV e Información del grupo Prensa Ibérica, tiene como objetivo poner en valor el talento, profesionalidad y liderazgo femenino en la Comunitat Valenciana.

A través de un completo recorrido por diversas esferas profesionales y sociales –que van desde la cultura hasta la acción social, pasando por el terreno empresarial, la política, la ciencia, la medicina, el deporte y el ámbito jurídico– esta edición reúne las historias y perfiles de más de 300 mujeres influyentes de las provincias de Castellón, Valencia y Alicante que constituyen todo un ejemplo para la sociedad.

Asimismo, se pretende visibilizar el papel de la mujer en todos los ámbitos y potenciar la igualdad real de género.

Lideraje

La revista recopila la experiencia de mujeres que han destacado en el ámbito profesional en épocas en las que apenas el 30% trabajaba fuera de casa. Otras lideran importantes cargos de poder que, hasta hace muy poco, solo eran ocupados por hombres, lo que evidencia la convicción, la transformación y el avance del movimiento feminista. Además, Mujeres Influyentes también reúne personalidades que se han hecho un hueco en profesiones masculinizadas y que, cada vez más, son ejercidas por mujeres.

Cabe señalar que la publicación también cuenta con la participación de organizaciones que trabajan, día a día, por conseguir la equidad, reforzando de esta manera su vocación reivindicativa en aspectos como la brecha de género, los techos de cristal, la conciliación y la corresponsabilidad.

Por una sociedad más justa

Con la revista Mujeres Influyentes, Mediterráneo se suma a la reivindicación del 8M para seguir avanzando hacia la consolidación de los derechos de la mujer, la igualdad de oportunidades y lograr una sociedad más justa e igualitaria, libre de violencias machistas. Las y los asistentes a la presentación podrán conseguir un ejemplar de la publicación de forma gratuita.