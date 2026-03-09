La Pirotecnia Valenciana conquista Castelló en la segunda 'mascletà' de Magdalena

El buen tiempo que ha lucido durante la mañana de este lunes ha atraído a un gran número de castellonenses para disfrutar de la segunda mascletà de la Magdalena 2026. El público no se ha perdido ni un detalle de la mascletà de Pirotecnia Valenciana que, a las 14.00 horas en punto, ha estallado en el recinto del Primer Molí.

Galería de imágenes: Así ha sido la mascletà del 9 de marzo en la Magdalena / Kmy Ros

La Pirotecnia Valenciana ha extendido durante cerca de siete minutos este espectáculo pirotécnico que ha ensordecido el Primer Molí y se ha despedido con un estallido continuado que ha dado cuenta del nivel de esta cita.

Fuera de concurso

El ruido y el olor a pólvora han conquistado a los espectadores que, después de sufrir la lluvia el sábado durante este espectáculo, han podido contemplar el disparo sin el engorro de cubrirse con sus paraguas. En total, han sido 116,51 kilos los que se han utilizado en esta mascletà, a cargo de la firma valenciana de Llanera de Ranes, que estaba fuera de concurso, dentro de la competición tradicional magdalenera.

La pirotecnia Valenciana ha sido la protagonista de la cita de este lunes. / Kmy Ros

El estruendo de la pólvora ha provocado los aplausos del público en un par de ocasiones, durante la mascletà, antes del despliegue final, un estruendo que ha arrancado un nuevo aplauso de los espectadores.

En la zona de autoridades del entorno del Primer Molí han disfrutado del disparo las reinas, Clara Sanz y Ana Colón; la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco; y las belleas del foc de Alicante 2025, Adriana Vico y Valentina Tàrrega. También estuvieron presentes la reina de la Huerta infantil de Murcia, Alejandra Belmonte, y la reina fallera infantil de Burriana, Ana Olivas.

Además, no faltaron concejales de la corporación municipal como Sergio Toledo, Vicent Sales, Patricia Puerta, Mary Carmen Ribera, Antonio Ortolà o Alberto Vidal.

Cambio de pirotecnia

Cabe recordar que inicialmente iba a ejecutar esta descarga pirotécnica Pirotecnia Peñarroja, de la Vall d’Uixó, que renunció a su participación debido a la elevada carga de trabajo que enfrenta en estas fechas. Por eso, se incluyó a Pirotecnia Valenciana, pero fuera de la competición.

La próxima mascletà se celebra este martes a cargo de la Pirotecnia Mediterráneo (Vilamarxant), con un espectáculo que ya participará dentro del concurso de mascletaes de la Magdalena 2026.