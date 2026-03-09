De los aficionados de siempre a los más jóvenes: así fue la tarde de rejones en Castelló

La segunda tarde taurina de la feria de Magdalena 2026 ha contado con el rejoneador portugués Diego Ventura como principal figura, acompañado por Rui Fernandes y la francesa Lea Vicens, y ha reunido a un público muy diverso en el que los aficionados más habituales han mantenido la tradición, pero donde también ha destacado el relevo generacional.

Jesús Villanueva y Miguel Rallo, dos veteranos aficionados taurinos de Castelló. / Mediterráneo

Una mezcla de experiencia y juventud entre quienes se apiñaban en la puerta del coso de la avenida Pérez Galdós, algunos a la espera de sus acompañantes y otros charlando con conocidos antes de atravesar la entrada para instalarse en las gradas de la plaza de toros de Castelló. Este diálogo entre viejas y nuevas generaciones lo han representado a la perfección Pepe Claramonte y su nieto, Vicent Chust Claramonte, ambos procedentes de Almassora.

El joven Vicent Chust ha explicado que "yo vengo a la feria desde que tengo cinco años", mientras que su abuelo Pepe, aficionado de larga tradición, ha señalado que "vengo desde hace 40 años". Vicent Chust ha añadido que "es un hábito de familia, hemos venido desde hace muchos años" y ha comentado que "así no perdemos el abono". Además, ambos han coincidido en que la cita taurina de Magdalena "tiene unos carteles muy atractivos y merece la pena venir".

Más de 45 años

En las arrugas de su rostro y en su gesto concentrado también se ha evidenciado la experiencia en las gradas de la gran cita taurina del año en Castelló en Jesús Villanueva y Miguel Rallo. Los dos son de la capital de la Plana y, en el caso de Jesús, "llevo 45 años viniendo a los toros. Es una tradición a la que no pienso renunciar".

Juan Antonio Monzonís ha venido desde Xilxes para asistir a la plaza. / Kmy Ros

Entre las nuevas generaciones destaca la presencia de numerosas mujeres. Junto a sus familiares también se ha acercado a esta corrida de rejones Cristina de las Heras, quien, a pesar de su juventud, acumula dos décadas como seguidora de la Feria de Magdalena. "Empecé a venir con 16 años y de eso hace ya 20 años. Vengo con mi familia", ha señalado Cristina, que ha esperado el momento de entrar en la plaza junto a algunos familiares.

Día en Castelló

Pero los aficionados de fuera de la ciudad han aprovechado este lunes festivo en Castelló para ocupar las gradas del coso. Desde Xilxes no ha dudado en venir Juan Antonio Monzonís, que se ha mostrado como un apasionado de los caballos: "Soy muy aficionado a los caballos y vengo a la corrida de rejones solo por verlos", ha asegurado. Además, su plan para este lunes de fiestas ha estado claro. "He ido a la mascletà, luego he ido a comer y ahora toca disfrutar de la corrida", ha relatado.

Pilar García tampoco se ha querido perder el festejo de este segundo día de feria. / Kmy Ros

Aunque residente en Castelló desde hace años, Pilar García arrastra su pasión taurina desde su población natal, Puertomingalvo. "Desde que vivía allí, venía mucha gente del pueblo y de pueblos cercanos a ver las corridas de la Magdalena", ha explicado.

También ha contado que "todos los años, con mis cuatro hijos varones, venimos a una corrida de toros. Pero hemos visto que quedaban entradas para los rejones y que eran en buenos sitios. A mi marido le gusta más el fútbol, pero le he convencido. Ahora me tocará ir a Castalia". "Es un ambiente agradable. Vengo de familia aficionada a los toros y es bonito disfrutar estos días", ha concluido.