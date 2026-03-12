Ni un hueco libre: la gran noche de las collas llena el Palau de la Festa de Castelló
La Federación de Colles reúne a 1.500 personas en una cita que sirve también para que la entidad entregue su insignia de oro anual a los Bomberos del Ayuntamiento de Castelló
No ha quedado ni un hueco libre esta noche de jueves en el Palau de la Festa para que las collas celebraran su jornada grande dentro de las fiestas de la Magdalena. Con este día de la semana ya asentado para el desarrollo de su tradicional sopar, la Federació de Colles de Castelló ha congregado no solo a estos colectivos festeros, sino también a autoridades y representantes de todas las comisiones gaiateras de la capital de la Plana.
En total, 1.500 personas que vibraron con la cena de pa i porta.
Además, la cita ha servido para desvelar el acreedor de la Insignia de Oro del ente que, en esta edición, ha sido para los Bomberos del Ayuntamiento de Castelló. Como ha explicado el presidente de la Federació de Colles, Pepe Beltrán Bacas, "su colaboración a la hora de poner el pañuelo a la escultura de Tombatossals" ha sido la principal razón para decidir este destacado reconocimiento.
Animación y hermandad
En este evento, no ha faltado la presencia de las reinas de las fiestas de la Magdalena, Clara Sanz y Ana Colón. También ha estado presente la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, junto a parte de sus concejales del equipo de gobierno. Aparte, el Palau de la Festa ha acogido un espectáculo de animación infantil en una noche que reivindicó "la hermandad que se vive en estas fiestas", tal y como ha señalado Pepe Beltrán.
Durante la cita, también se han entregado los premios a los mejores locales de collas y a las mejores coreografías de estos colectivos. El presidente de la Federació ha destacado "el trabajo de todas las collas y de las gaitas, que nos han acompañado en esta cena".
