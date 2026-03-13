El concejal Participación Ciudadana de Castelló consigue una plaza de funcionario municipal

Una veintena de personas han sido nombradas oficialmente funcionarias de carrera del Ayuntamiento de Castelló, tras haber superado el proceso de selección correspondiente. Una medida que se ratificó en la Junta Local de Gobierno del consistorio del 5 de marzo, y que ya ha quedado publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón.

La mayoría de estos nuevos funcionarios, con un total de 23, son auxiliares administrativos del consistorio, además de los patronatos municipales de Fiestas y Deportes. También se incluyen dos administrativas y dos técnicos especialistas en Informática. En este último apartado aparece el nombre de Francisco Cabañero, que desde las elecciones municipales de 2023 ocupa el cargo de concejal de Participación Ciudadana y Transparencia del propio Ayuntamiento de Castelló.

Debate por la plaza del concejal

La participación del edil en este proceso de selección público ya fue objeto de debate. Cabañero afirmó en su momento que las bases para este proceso fueron elaboradas por el anterior equipo de gobierno, formado por el PSPV, Compromís y Podemos. La convocatoria se hizo pocos días después de la celebración de los comicios, cuando era concejal electo pero todavía no había tomado posesión como integrante de la corporación municipal.

Además, Cabañero ya trabajaba para el Ayuntamiento de Castelló. Según refleja el currículum publicado en la página web del consistorio, ha trabajado en la sección de Innovación y Desarrollo Tecnológico municipal durante 18 años, entre 2005 y 2023. La convocatoria de la que ahora se publica el resultado formaba parte del proceso de estabilización del empleo temporal en la administración pública. En su momento, el edil expuso que no era un proceso de oposición, sino una estabilización de personal municipal, mediante la presentación de méritos.

Críticas desde la oposición municipal

Pese a estas circunstancias, desde la oposición municipal se ha criticado este proceso. En su momento, Compromís consideró que puede haber suspicacias. Más en este caso concreto, ya que su plaza de funcionario corresponde al departamento que en estos momentos dirige como concejal. Por eso, se hizo un cambio en el tribunal, con el objetivo de evitar sospechas.

El propio concejal ya expuso su situación, por lo que solicitó un informe a la Secretaría Municipal para ver si había incompatibilidad entre su cargo público y la labor que había desarrollado como trabajador en el propio consistorio. Tras la consulta, se presentó al puesto.