La plaza de toros de Castelló se viste de gala con Manzanares, Roca Rey y Pablo Aguado

Ambiente de lujo en la plaza de toros de Castelló para disfrutar de la corrida con mejor cartel de la Feria de la Magdalena. Los nombres de Roca Rey, Manzanares y Pablo Aguado han congregado a un público ansioso por gozar de su arte, como fue el caso de la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina.

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha asistido al festejo con gran parte de su equipo de gobierno. / Erik Pradas

La máxima mandataria del ente provincial ha estado en el coso de la capital de la Plana con gran parte de equipo de gobierno, como es el caso de sus vicepresidentes María de los Ángeles Pallarés y Andrés Martínez, y de los diputados María Tormo, Vicente Pallarés, José Joaquín Llopis, Marisa Torlá, Alejandro Clausell, Iván Sánchez, David Vicente y José María Andrés.

Con Begoña Carrasco

También ha estado en la avenida Pérez Galdós la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, que ha sido acompañada por sus familiares. Además, también se ha dejado ver la presidenta de les Corts Valencianes, Llanos Massó, que ha departido con el diputado nacional de Vox, Alberto Asarta.

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, también ha estado presente en el coso castellonense. / Erik Pradas

Alberto Asarta, antes de acceder al recinto, ha departido con el presidente de la Federación Taurina de Castelló, Juanvi Puchol, que se ha acercado a la plaza con su hija. Otras figuras notables de la sociedad castellonense que no se han perdido esta tarde taurina ha sido el presidente de PortCastelló, Rubén Ibáñez, así como el mediático Juan Miguel Martínez.

También ha vibrado con la faena de la tarde el entrenador del CD Castellón, Pablo Hernández, que se ha asomado a la barrera de la plaza.

En la previa de la faena, se ha dejado ver Miguel Ángel Mulet Taló, que ha amenizado la entrada a la plaza con su actuación con la colla de Dolçainers y ha asistido también Andi Liu, de la Asociación Cultural China de Castelló.

Más rostros conocidos

La nota colorida la han puesto las Niñas de la Pinta de la Colla Bacalao, que cumplen su 20 aniversario. Durante su desfile, se apresuraban hasta el coso taurino otros rostros conocidos como el exconcejal del Ayuntamiento de Castelló, Cristian Ramírez, o el que fuese presidente del CD Castellón, Vicente Montesinos.

El diputación nacional de Vox, Alberto Asarta, con la presidenta de las Corts Valencianes, Llanos Massó. / Erik Pradas

Más allá de los rostros conocidos, también los aficionados de a pie han aprovechado para disfrutar de una corrida con algunos de los nombres más destacados del mundo taurino actual. Este ha sido el caso de Sergio Altava, Rubén Monfort, Carla Puig, Joan Esteve y Adrián Gimeno, un grupo de jóvenes procedente de Vilfranca.

No han querido perderse esta ocasión tan señalada las habituales Berta Alcalá y Elvira Escoín de Benicàssim, que acumulan una tradición como espectadoras de la feria que viene desde sus abuelos y sus padres. También han estado presentes familiares del cronista taurino de esta casa, Jorge Casals, venidos desde La Llosa en una cita que ha estado amenizada por la música del Ateneu Musical Schola Cantorum de la Vall d'Uixó.