Tamarit firma una 'mascletà' de primer nivel en el penúltimo día de la Magdalena

Con un cielo gris que amenazaba lluvia y que, por momentos, ha dejado caer algunas gotas, se ha celebrado la penúltima mascletà de la Magdalena 2026. En esta ocasión, el espectáculo ha corrido a cargo de la pirotecnia valenciana Tamarit, de Alfarrasí.

Las reinas de la Magdalena 2026, Clara Sanz y Ana Colón, han encendido la mecha de esta 'mascletà' / Gabriel Utiel

La firma ha disparado su propuesta en la cuarta jornada del concurso de mascletàs de las fiestas de la Magdalena, una cita en la que, aprovechando el fin de semana, numeroso público se ha congregado en el recinto del Primer Molí.

Los asistentes, expectantes, han asistido al encendido de la mecha por parte de las reinas de las fiestas, Clara Sanz y Ana Colón, que, pasado un minuto de las 14.00 horas, han puesto en marcha el fuego y el ruido. Tras los estallidos iniciales, una tremenda explosión ha marcado el ecuador del espectáculo.

Ruido y polvora

A partir de ahí, el disparo ha dado paso a una intensa sucesión de sonidos y pólvora coronada con un potente estruendo final. Un nuevo espectáculo de primer nivel en el que se han hecho estallar 153,53 kilogramos de pólvora.

Los representantes de la Pirotecnia Tamarit que han ofrecido este espectáculo. / Gabriel Utiel

Como es habitual, en esta mascletà también ha habido rostros conocidos. Además de la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, han estado presentes concejales del equipo de gobierno como Sergio Toledo, Vicent Sales, Paco Cabañero o Noelia Selma.

También han acudido ediles del PSPV, como Patricia Puerta, y de Vox, como Alberto Vidal. Junto a las reinas de las fiestas también han estado representantes de festejos de otras localidades de la provincia, entre ellas Navajas, El Toro, Sant Mateu y Xilxes.

Última jornada

Tras este espectáculo, la ciudad se prepara ya para vivir este domingo el último gran disparo pirotécnico de la Magdalena 2026. Será la Pirotecnia Pibierzo la encargada de la ya tradicional mascletà inclusiva, un disparo adaptado para facilitar la asistencia de personas con hipersensibilidad acústica y que se ha consolidado como una apuesta por unas fiestas más accesibles.