Compromís llevará al pleno de Castelló una declaración institucional para reclamar la reducción del IVA cultural

Compromís per Castelló presentará en el próximo pleno municipal una Declaración Institucional para reclamar la reducción del IVA cultural y situar a la ciudad junto a las demandas que desde hace años plantea el sector cultural. La iniciativa busca que el consistorio apoye la reivindicación de reducir el tipo impositivo actual, que se mantiene en el 21% en diversos ámbitos culturales y que, como señalan las y los profesionales, dificulta el desarrollo y la sostenibilidad de muchas iniciativas.

El portavoz Ignasi Garcia ha señalado que “Compromís tenemos muy claro que la cultura es un bien esencial para todas y todos nosotros, para el desarrollo de nuestras vidas, y por eso no compartimos la decisión del Gobierno de España de mantener el 21% del IVA en la cultura”. En este sentido, la coalición se adhiere a las peticiones que se realizan desde el sector para reducir ese IVA “a una producción y una industria que nos llena y nos ayuda a entender mejor el mundo”, ha añadido Garcia.

Denuncia de las galerías de arte

El debate sobre la fiscalidad cultural se ha reactivado recientemente a raíz de la situación denunciada por las galerías de arte, que continúan soportando un IVA del 21% mientras que en otros países europeos se aplican tipos reducidos. Según explica el sector, esta situación dificulta su labor de promoción e internacionalización del trabajo de los artistas locales.

Desde Compromís remarcan que la cultura es un sector clave tanto desde el punto de vista social como económico, y que su desarrollo necesita un marco fiscal que facilite la creación, la producción y el acceso de la ciudadanía a las diferentes expresiones culturales. Por ello, la formación considera que la reducción del IVA cultural es una medida que no puede esperar más.

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La propuesta que presentará Compromís busca que el Ayuntamiento de Castelló se sume formalmente a las demandas del sector cultural e inste al Gobierno de España a revisar el tipo impositivo aplicado a determinadas actividades culturales. Compromís espera que la Declaración Institucional pueda salir adelante con el apoyo del resto de grupos municipales.