Este es el desenlace del encierro-protesta de los transeúntes contra el cierre del dispositivo de frío en Castelló

Una docena de personas se ha encerrado esta mañana en el dispositivo de emergencia nocturno de Castelló en señal de protesta pacífica contra su cierre y a estas horas ya ha finalizado y se han ido de las instalaciones. El dispositivo, que normalmente permanece abierto hasta finales de abril, cerró prematuramente el 28 de febrero. Dada la necesidad extrema de este recurso (especialmente con el frío residual y la grave vulnerabilidad de muchas personas), este lunes han decidido realizar una acción reivindicativa: al finalizar el turno de reapertura temporal por las fiestas patronales de la Magdalena (que concluyen el 15 de marzo), se han negado a abandonar el centro.

Tras conocer las incidencias, el portavoz del equipo de gobierno municipal, Vicent Sales, ha explicado que en base a este acuerdo se suelen habilitar plazas extra para la temporada de temperaturas extremas, cuando hace mucho frío o mucho calor. "Se había previsto para días (complicados) por frío o lluvias en Magdalena, pero estaba ya programado que a partir de hoy lunes, 16 de marzo, terminaban esas plazas extra que se ofrecen porque, entre otras cosas, la semana anterior a las fiestas solo había dos usuarios que lo iban a utilizar y era inncesario tenerlo activado. Con todo, es una decisión de Cáritas, logística y organizativa, no del ayuntamiento. Pero Cáritas evidentemente no expulsa a nadie, acoge a todos". A este respecto, Sales ha aclarado que ahora mismo "si hay personas que lo necesiten se harán cargo de ellas pero no necesariamente en ese emplazamiento. No quedarán desatendidos pero igual se les ubica, por ejemplo, en un hostal".

Quienes protestaban son un grupo de personas en situación de sin hogar o extrema vulnerabilidad, sin recursos ni alternativas de alojamiento, según han explicado ellos mismos. Una de las personas usuarias, Ana Isabel Maestro, había explicado a primera hora de la jornada su caso: "Estoy con mi hija y la pareja de mi hija, porque me he separado. Tenemos trabajo para Semana Santa, empieza el 27 de marzo. Hemos estado durmiendo en el suelo en un supermercado, donde la gente acudía a orinar. No cierren el centro, esperen al 30 de abril. Así, la gente tendría la oportunidad de encontrar un trabajo en Semana Santa y poder cogerse una habitación, tengan un poco de consideración".