Esta es la respuesta del Ayuntamiento al encierro-protesta de los transeúntes en Castelló
Ante el cierre de plazas contra el frío, los gestores han buscado alternativas
El Ayutamiento de Castelló ha expresado su postura tras conocer el encierro-protesta de transeúntes que utilizan el albergue municipal -gestionado por Cáritas-, al conocer que se había producido el cierre de las plazas dispuestas en el protocolo habitual contra el frío -del llamado centro de atención a transeúntes-.
El portavoz del equipo de gobierno municipal, Vicent Sales, ha explicado que en base a este acuerdo se suelen habilitar plazas extra para la temporada de temperaturas máx extremas, cuando hace mucho frío o mucho calor. "Se había previsto para días (complicados) por frío o lluvias en Magdalena, pero estaba ya programado que a partir de hoy lunes, 16 de marzo, terminaban esas plazas extra que se ofrecen porque, entre otras cosas, la semana anterior a las fiestas solo había dos usuarios que lo iban a utilizar y era inncesario tenerlo activado. Con todo, es una decisión de Cáritas, logística y organizativa, no del ayuntamiento. Pero Cáirtas evidentemente no expulda a nadie, acoge a todos".
Una solución habitacional distinta
A este respecto, Sales ha aclarado que ahora mismo "si es necesario que haya dos, tres o cuatro personas, las que sean necesario, que lo necesiten estos días, sí que se harán cargo de ellas pero no necesariamente en ese emplazamiento. No quedarán desatendidos pero igual se les ubica, por ejemplo, en un hostal".
El concejal recordó que se trata de un servicio para pasar el periodo de noche y tener abiertas todas las instalaciones para pocos usuarios no era operativo y de ahí la búsqueda de otra alternativa habitacional.
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