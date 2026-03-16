Vandalismo
Roban vidrieras de una gaiata en el cierre de las fiestas de la Magdalena de Castelló
La gaiata 2 Fadrell denuncia el robo de vidrieras de su monumento, un hecho que se suma a los daños vandálicos sufridos por la gaiata 12 El Grau en las fiestas de la Magdalena.
Las fiestas de la Magdalena cierran con un nuevo episodio contra el patrimonio gaiatero. La gaiata 2 Fadrell ha denunciado el robo de varias vidrieras de su monumento, un suceso que ha causado malestar en el sector en el broche de las celebraciones.
La imagen difundida muestra los huecos dejados por las piezas sustraídas en la parte superior e inferior de la gaiata, donde puede verse parte de la estructura interior, los tubos de iluminación y el cableado al descubierto. El robo se habría producido en el tramo final de la programación.
Este nuevo incidente se suma además a los daños vandálicos sufridos días atrás por la gaiata 12 El Grau, cuyos monumentos, tanto el grande como el infantil, aparecieron con desperfectos. La repetición de estos episodios ha incrementado la indignación entre las comisiones y vecinos, que lamentan que sus monumentos vuelvan a ser objeto de robos y actos incívicos.
Por el momento, no han trascendido detalles sobre la autoría de los hechos ni sobre el número exacto de piezas sustraídas. En cualquier caso, el suceso vuelve a poner el foco en la necesidad de proteger mejor unos monumentos que forman parte esencial de la Magdalena y de la identidad festiva de Castelló.
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