Más de 600 personas participarán en el Encuentro Vecinal 2026 del 30 de mayo en Castelló

El equipo de Gobierno ha celebrado el Consejo Municipal de Participación Ciudadana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Durante la sesión se han abordado distintos asuntos, entre los que destacan la celebración de un encuentro vecinal el próximo 30 de mayo, así como la puesta en marcha de cursos formativos dirigidos a las entidades vecinales, centrados en el uso de la inteligencia artificial y otras herramientas digitales, además de continuar fomentando el intercambio de experiencias con movimientos vecinales de otras ciudades.

El concejal de Participación Ciudadana, Paco Cabañero, ha destacado que “para este equipo de Gobierno es fundamental mantener un contacto directo con los vecinos y vecinas, escuchar sus propuestas y atender los problemas que plantean, porque solo así podemos dar respuestas útiles y seguir mejorando la ciudad entre todos”.

El 30 de mayo tendrá lugar un gran encuentro vecinal en el Recinto de Ferias y Mercados (Refeyme), en el que participarán más de 600 personas pertenecientes a asociaciones de vecinos de la ciudad y a las Casas Regionales. La jornada servirá principalmente para intercambiar ideas, compartir experiencias y dar a conocer las actividades organizadas a lo largo del año por los distintos colectivos vecinales.

Este encuentro, que pretende poner en valor el trabajo que desarrollan las entidades vecinales, comenzará a las 10:00 horas y se prolongará hasta las 17:00 horas.

Además, se ha informado de la oferta de varios cursos formativos durante el mes de mayo, dirigidos también a las entidades vecinales. Estos cursos estarán enfocados en la introducción de la inteligencia artificial en el movimiento vecinal, la administración electrónica, la seguridad en internet y el uso de redes sociales, con el fin de facilitar su relación con el Ayuntamiento y avanzar hacia una administración más cercana y accesible.

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También se ha abordado la conveniencia de seguir intercambiando experiencias con el movimiento vecinal de otras ciudades, tal y como se hizo en el encuentro celebrado en Granada, con el objetivo de conocer y adaptar a Castellón modelos que están funcionando con éxito en otros municipios de España, al tiempo que la ciudad también da a conocer las iniciativas que viene desarrollando desde el área de Participación Ciudadana.