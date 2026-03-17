Castelló impulsa el comercio local por el Día del Padre con regalos de flores y descuentos en el marketplace

La Concejalía de Comercio y Consumo de Castelló ha presentado hoy una campaña especial con motivo del Día del Padre, diseñada para potenciar el comercio local y brindar un impulso a los vendedores del Mercado Central, que se encuentran temporalmente en su ubicación provisional en la plaza Santa Clara. La iniciativa también incluye a las floristerías de la plaza, con el objetivo de fortalecer su presencia y visibilidad en un momento de transición.

Cuatro floristerías adheridas

Cualquier persona que realice una compra superior a 10 euros durante el 18 de marzo podrá acudir a cualquiera de las cuatro floristerías participantes —Muscari Floristería Chabrera, Los Claveles, La Orquídea y Espai Vegetal— y presentar su ticket de compra para recibir una flor como detalle para regalar a su padre.

El concejal de Comercio y Consumo, Alberto Vidal, ha señalado que “con esta acción queremos que los ciudadanos se acerquen al comercio local, lo conozcan, lo valoren y, al mismo tiempo, celebren una fecha tan especial como el Día del Padre”.

“En estos momentos de cambio y reubicación, nuestros comerciantes necesitan más que nunca el apoyo de la ciudadanía y del gobierno municipal. Esta campaña pretende poner en valor el esfuerzo diario de los vendedores del Mercado Central, que mantienen su actividad ofreciendo productos de calidad, y al mismo tiempo reforzar la oferta de nuestras floristerías, que son un referente en Santa Clara”, ha señalado el edil.

Que cada padre reciba un detalle

La campaña busca celebrar el Día del Padre, que se conmemora el 19 de marzo, invitando a los ciudadanos a regalar flores como símbolo de cariño y reconocimiento. Según Vidal, “el objetivo es que este pequeño gesto ayude a reforzar el vínculo entre comerciantes y ciudadanos y, al mismo tiempo, hacer que cada padre reciba un detalle que le recuerde lo importante que es para su familia”.

La promoción estará vigente hasta agotar existencias y se espera que contribuya a dinamizar tanto el Mercado Central como las floristerías de la plaza, incentivando la compra local y fomentando la cultura de proximidad en Santa Clara.

Descuentos del 20% en el market place

Con motivo del Día del Padre, ComercioCastellon.es ha puesto en marcha una campaña especial ofreciendo un 20% de descuento en todos los pedidos realizados a través de su Marketplace. Para beneficiarse de esta promoción, los clientes deberán realizar pedidos de mínimo 15 € e introducir el código PADRE20 al finalizar la compra.

La oferta es válida una sola vez por cliente, con un descuento máximo de 30 €, y estará disponible hasta el 22 de marzo. Esta iniciativa refuerza el compromiso de ComercioCastellon.es de acercar productos locales a sus clientes con condiciones especiales en fechas señaladas.