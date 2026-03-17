Castellón reduce en dos años más de un 20% las quejas por ruido durante las fiestas de la Magdalena

La Policía Local ha hecho balance de las actuaciones realizadas durante las fiestas de la Magdalena y ha destacado la reducción continuada de las llamadas por ruidos y molestias en la vía pública. En la reunión han participado el concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá; el comisario principal jefe, Francisco Javier Catalán, y distintos miembros de la Jefatura y de la Unidad de Policía Administrativa, encargada del control del ruido durante las celebraciones.

Los datos muestran una evolución positiva en los últimos años. En 2024 se registraron 358 llamadas por ruidos durante los nueve días de fiestas; en 2025 fueron 304, y en 2026 la cifra ha vuelto a bajar hasta las 283. Esto supone un descenso del 7% respecto al año pasado y de cerca del 21% en comparación con 2024.

Nuevas medidas de conciliación del descanso vecinal

Estos datos coinciden con la aplicación de varias medidas impulsadas desde el área de Actividades, dirigida por Sergio Toledo, para mejorar la conciliación del descanso vecinal durante las fiestas. Entre ellas, la limitación a un máximo de 80 decibelios para las actuaciones no en directo, una franja de parada obligatoria entre las 15.00 y las 17.00 horas y el cese de las actividades musicales situadas en zonas próximas al recorrido de los desfiles mientras estos se celebraban.

El concejal de Seguridad y Emergencias ha destacado el trabajo de la Unidad de Policía Administrativa (UPA), que este año ha sido reforzada para intensificar el control de las quejas por ruido. También ha señalado que compatibilizar el ocio con el descanso vecinal ha sido una prioridad durante estas fiestas y ha agradecido la labor de los agentes.

Imagen de la reunión en la que han participado el concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá; el comisario principal jefe, Francisco Javier Catalán; junto a diferentes miembros de la Jefatura y de la Unidad de Policía Administrativa, / Mediterráneo

El servicio preventivo de control de espectáculos y actividades ha estado integrado por dos oficiales y cuatro agentes, bajo la coordinación de un intendente de la Policía Local. Su función ha sido velar por el cumplimiento de las autorizaciones en materia de horarios, consumo y niveles de ruido, así como atender las incidencias surgidas durante las fiestas.

Sanciones por exceso de ruido y servicios desarrollados

En total, se han impuesto 23 sanciones por superar los niveles de decibelios permitidos. En todos los casos se realizó primero un aviso sin sanción para instar a reducir el ruido, y solo se denunció cuando se comprobó que el incumplimiento continuaba.

Los servicios relacionados con gaiatas se han reducido un 43%, un dato que el concejal ha atribuido a la implicación y colaboración de las gaiatas de la ciudad y a su coordinación con la Policía Local.

También han descendido un 6,1% los servicios vinculados a collas y otros locales privados. En las inspecciones realizadas no se detectaron incidencias graves y, en la mayoría de los casos, las collas mostraron una actitud de colaboración y comprensión hacia las medidas adoptadas.

Por otro lado, los requerimientos atendidos por la Unidad de Policía Administrativa han aumentado un 25,5% dentro del apartado genérico de actuaciones. La mayoría de estas intervenciones han estado relacionadas con labores de colaboración asistencial, especialmente con servicios sanitarios y otros servicios públicos.

Tal y como ya señaló en el balance del pasado lunes, el concejal ha asegurado que las fiestas de la Magdalena han sido tranquilas y seguras, y ha subrayado que no se ha producido ningún incidente grave. También ha puesto en valor la gran afluencia de público y el trabajo coordinado de los distintos cuerpos de seguridad.

En cuanto a la seguridad ciudadana, las denuncias por alcoholemia han descendido un 26,3%, mientras que las llamadas relacionadas con este ámbito se han reducido en 18 respecto al año anterior. Además, las llamadas por robos han bajado un 38% y las relacionadas con peleas han disminuido un 12%.