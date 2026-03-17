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El local que ha dejado Pepe Jeans en el centro de Castelló ya tiene nuevo inquilino: este es el comercio

Los emprendedores, pese al contexto actual, siguen apostando por ubicarse en el corazón de la ciudad

Calle Enmedio, en Castelló, esta mañana.

Calle Enmedio, en Castelló, esta mañana. / Mediterráneo

Noelia Martínez

Noelia Martínez

Castellón

Unos cierran, otros abren y otros cambian cromos, variando su ubicación. El mercado inmobiliario comercial en Castelló presenta dinamismo, y dentro de las noticias de cierres, también hay surgen otras buenas acerca de aperturas.

La última novedad en cuanto a cambios hace referencia al establecimiento de moda Pepe Jeans situado en la calle Enmedio, que se encontraba vacío.

El local de Pepe Jeans, cuando todavía estaba abierto.

El local de Pepe Jeans, cuando todavía estaba abierto. / Mediterráneo/Google Maps

Después de unos días con obreros a la vista en el interior y exterior del espacio, ya luce en su fachada el cartel en el que se anuncia cuál será su nuevo inquilino.

La calle Enmedio, activa

En los vaivenes de ubicaciones ya se vivió, por ejemplo, el traslado de Tiger al emplazamiento de Benetton, cuando cerró, también en el mismo céntrico vial. Ahora, pasado un tiempo desde la marcha de Pepe Jeans --cuyo adiós en el centro se produjo durante la pasada campaña navideña, en diciembre-, se apuesta por otro servicio de complementos, en este caso, para la visión, que también tiene su componente secundario de moda.

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En concreto, se cita que "próximamente" abrirá sus puertas, en la calle Enmedio, 33, Óptica Valls. El emplazamiento actual de la óptica se sitúa en la calle Colón, 51, tal y como anuncian en sus redes sociales, donde también publicaban hace unas semanas, coincidente con el periodo de rebajas, que dado el "traslado" iban a realizar una "liquidación por crecimiento, al 50%, hasta fin de existencias".

Misterio desvelado. Ya se conoce el nuevo comercio que abrirá donde antes daba servicio Pepe Jeans.

Misterio desvelado. Ya se conoce el nuevo comercio que abrirá donde antes daba servicio Pepe Jeans. / Mediterráneo

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