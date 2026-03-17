Talleres, juegos y tecnología con robots: Castelló conmemorará el Día Mundial del Agua con Facsa en la plaza Mayor

El Ayuntamiento de Castelló y Facsa celebrarán el próximo sábado 21 de marzo el Día Mundial del Agua con una jornada abierta al público en la plaza Mayor, de 10.00 a 13.30 horas. Aunque esta conmemoración se celebra cada año el 22 de marzo, en esta ocasión se adelanta al sábado para aprovechar la mayor afluencia de personas en el centro de la ciudad.

La programación incluirá talleres, actividades educativas, demostraciones tecnológicas y propuestas lúdicas para todas las edades, con el objetivo de concienciar sobre el valor del agua y la importancia de hacer un uso responsable de este recurso.

La alcaldesa, Begoña Carrasco, ha destacado que esta iniciativa refleja el compromiso del Ayuntamiento y de Facsa con la calidad del agua, la sostenibilidad y la mejora continua del servicio, al tiempo que ha subrayado la importancia de acercar a la ciudadanía la gestión de un recurso esencial para la vida y el desarrollo de la ciudad.

Durante toda la mañana, la plaza Mayor se convertirá en un espacio participativo pensado especialmente para las familias. El público infantil podrá disfrutar de actividades como ‘El muro del agua’, donde los más pequeños podrán dejar mensajes y compromisos para cuidar este recurso, y ‘El curso del agua’, una propuesta divulgativa que mostrará, mediante experimentos sencillos, cómo se depura el agua antes de devolverla al medio natural.

La jornada también incluirá el juego de la oca del agua, una zona de pinta-caras, un circuito sensorial para los más pequeños y un espectáculo musical a cargo de La Glüps Band, con versiones de clásicos del pop y del rock dirigidas al público familiar.

Además de las actividades infantiles, los asistentes podrán conocer algunas de las tecnologías empleadas en la gestión del agua en Castellón. Entre ellas, un camión de saneamiento ECO, capaz de reciclar agua residual y ahorrar unos 50.000 litros al día, y un robot de inspección de tuberías, equipado con cámaras y sensores avanzados para revisar el estado de las conducciones.

La programación se completará con la ruleta del agua, orientada al público adulto, un photocall familiar y la presencia de la Watertruck de Facsa, desde la que se ofrecerá agua del grifo durante toda la mañana.

Con esta iniciativa, Ayuntamiento y Facsa refuerzan su apuesta por la sensibilización ciudadana y por promover una mayor cultura del agua a través de actividades divulgativas y participativas.