Ayuntamiento
Alerta ante la proliferación de mosquitos en Castelló: Las últimas lluvias obligan a intensificar los tratamientos preventivos en estas zonas
El concejal Ferrer insiste en la necesidad de que la ciudadanía también ejecute medidas contra los dípteros
Las últimas lluvias que han caído sobre la capital de la Plana junto con el mantenimiento de temperaturas suaves que pueden propiciar la aparición de mosquitos han obligado al Ayuntamiento de Castelló, a través de la concejalía de Salud Pública, a intensificar los trabajos preventivos de control de dípteros, según ha explicado el concejal Luciano Ferrer. Estas actuaciones se enmarcan dentro de la planificación habitual del consistorio, que contempla intervenciones específicas en función de las condiciones climatológicas para anticiparse a los periodos más sensibles.
Dentro de este dispositivo, la concejalía ha aumentado las actuaciones en aquellos espacios donde se acumula agua, como charcos, imbornales, acequias y otras zonas húmedas del municipio y en estos puntos se están aplicando tratamientos larvicidas con productos específicos, dosificados en función de las características de cada entorno. En los casos en los que se considera oportuno, estas acciones se complementan con tratamientos adulticidas, siempre empleando productos seguros y respetuosos con las personas y el medio ambiente.
Ferrer ha destacado que “estos refuerzos son posibles gracias al incremento del presupuesto destinado al control de mosquitos, que ha aumentado en casi un 30%. En concreto, se ha pasado de 55.200 euros a 80.010 euros". Según ha señalado, esta dotación se sitúa “muy por encima de lo que destinaba el anterior gobierno y permite ampliar los recursos disponibles, así como optimizar la capacidad de actuación, especialmente tras episodios de precipitaciones”.
Lugares concretos de actuación
En concreto, el edil ha señalado que “los trabajos se están desarrollando con especial atención en el Grao, la Marjalería y la red de imbornales distribuidos por toda la ciudad, al tratarse de puntos clave dentro de la estrategia de actuación”. Asimismo, Ferrer ha subrayado que “el Ayuntamiento mantiene un contacto constante con la ciudadanía para recoger sus aportaciones y seguir mejorando el servicio, con el objetivo de garantizar la máxima eficacia en las intervenciones".
El edil ha recalcado que “el éxito de estas campañas está muy ligado a la implicación de la ciudadanía ya que las actuaciones municipales deben complementarse con medidas preventivas en el ámbito privado para ser realmente eficaces”. En este sentido, ha advertido de que “si no existe esa colaboración, los tratamientos pierden gran parte de su efectividad, por lo que es imprescindible que ambas líneas de actuación vayan de la mano”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cara y cruz en el comercio de Castelló: Monfort Centro de Oportunidades tiene nuevo inquilino y cierra otro comercio del centro
- Pedro Sánchez se suma a las fiestas de la Magdalena: 'Es una celebración arraigada a la historia e identidad de Castellón
- El motivo por el que la Reina Letizia estará en Castelló el próximo martes
- ¿Cambios en Magdalena por la lluvia? Vicente Sales: “Decidiremos sobre la marcha”
- Jaque mate a las parcelas y solares con maleza en Castelló con 270.000 euros
- La obra de Ferrandis Salvador de Castelló termina en un mes a la espera de prolongar el TRAM
- Dimisión en Castelló: Carrasco asegura que 'no tenemos confirmación oficial de la investigación por las multas de la zona azul
- Desalojan el centro de salud 9 d'Octubre de Castelló por un escape de gas