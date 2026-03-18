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Alerta ante la proliferación de mosquitos en Castelló: Las últimas lluvias obligan a intensificar los tratamientos preventivos en estas zonas

El concejal Ferrer insiste en la necesidad de que la ciudadanía también ejecute medidas contra los dípteros

Actuaciones contra los mosquitos en la zona del aeroclub de Castelló.

Actuaciones contra los mosquitos en la zona del aeroclub de Castelló. / Mediterráneo

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

Las últimas lluvias que han caído sobre la capital de la Plana junto con el mantenimiento de temperaturas suaves que pueden propiciar la aparición de mosquitos han obligado al Ayuntamiento de Castelló, a través de la concejalía de Salud Pública, a intensificar los trabajos preventivos de control de dípteros, según ha explicado el concejal Luciano Ferrer. Estas actuaciones se enmarcan dentro de la planificación habitual del consistorio, que contempla intervenciones específicas en función de las condiciones climatológicas para anticiparse a los periodos más sensibles.

Dentro de este dispositivo, la concejalía ha aumentado las actuaciones en aquellos espacios donde se acumula agua, como charcos, imbornales, acequias y otras zonas húmedas del municipio y en estos puntos se están aplicando tratamientos larvicidas con productos específicos, dosificados en función de las características de cada entorno. En los casos en los que se considera oportuno, estas acciones se complementan con tratamientos adulticidas, siempre empleando productos seguros y respetuosos con las personas y el medio ambiente.

Ferrer ha destacado que “estos refuerzos son posibles gracias al incremento del presupuesto destinado al control de mosquitos, que ha aumentado en casi un 30%. En concreto, se ha pasado de 55.200 euros a 80.010 euros". Según ha señalado, esta dotación se sitúa “muy por encima de lo que destinaba el anterior gobierno y permite ampliar los recursos disponibles, así como optimizar la capacidad de actuación, especialmente tras episodios de precipitaciones”.

Lugares concretos de actuación

En concreto, el edil ha señalado que “los trabajos se están desarrollando con especial atención en el Grao, la Marjalería y la red de imbornales distribuidos por toda la ciudad, al tratarse de puntos clave dentro de la estrategia de actuación”. Asimismo, Ferrer ha subrayado que “el Ayuntamiento mantiene un contacto constante con la ciudadanía para recoger sus aportaciones y seguir mejorando el servicio, con el objetivo de garantizar la máxima eficacia en las intervenciones".

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El edil ha recalcado que “el éxito de estas campañas está muy ligado a la implicación de la ciudadanía ya que las actuaciones municipales deben complementarse con medidas preventivas en el ámbito privado para ser realmente eficaces”. En este sentido, ha advertido de que “si no existe esa colaboración, los tratamientos pierden gran parte de su efectividad, por lo que es imprescindible que ambas líneas de actuación vayan de la mano”.

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