Calendario de admisión del alumnado para el curso 2026-2027 en Castelló. Estas son las fechas

El concejal de Educación en funciones, Vicent Sales, ha presidido este miércoles el Consejo Escolar Municipal con los representantes de los centros educativos de la ciudad y entre las propuestas que se han abordado se encuentra la aprobación del calendario de admisión del alumnado o la constitución de las comisiones municipales de escolarización. En el encuentro se han analizado las fases de admisión presentadas por la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades en Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Educación Especial.

Así, previa a la presentación de la solicitud, parte del alumnado deberá realizar la confirmación de plaza escolar y quiere mantener el derecho de continuidad: del 9 al 23 de marzo.

Los alumnos de Infantil y Primaria podrán solicitar telemáticamente su admisión del 7 al 18 de mayo y el resultado definitivo se conocerá el18 de junio.

Mientras que los estudiantes de ESO podrán cursar su solicitud del 21 de mayo al 1 de junio. El 2 de julio es la fecha marcada para conocer el resultado definitivo.

Las fechas para las instancias de Bachillerato se realizarán entre el 21 de mayo y 1 de junio, mientras que el resultado final se conocerá el 9 de julio. Una vez concluida la fase ordinaria, el calendario establece una fase extraordinaria para la inscripción del resto del alumnado. Vicent Sales ha destacado “la importancia de presentar a la comunidad educativa este calendario, para que puedan realizar un análisis pormenorizado junto a inspectores y representantes educativos”.

En la reunión se ha abordado la propuesta de distribución /arreglo de aulas para el próximo curso escolar y recordado que, en el pasado curso, fueron 1.270 niños nacidos en 2022 los que se incorporaron al proceso de escolarización.