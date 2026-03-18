Las infracciones penales bajan un 19% en Magdalena pero... ¿cuál es la pieza más preciada por los 'cacos' en la que han 'hecho el agosto'?

La subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, ha destacado este miércoles que las fiestas de la Magdalena de 2026 han registrado un “descenso notable” en el número de infracciones penales con respecto al año anterior ya que se han contabilizado un total de 193 infracciones penales durante los diez días de fiestas en la capital de La Plana, un 19% menos que en el año anterior, cuando se registraron 237.

“Estas han sido unas fiestas de la Magdalena multitudinarias, con gran participación de la ciudadanía en todos los actos y actividades celebradas durante estos días y en los que cabe recalcar la ausencia de incidentes de gravedad, tal y como refleja el balance de actuaciones realizado por la Policía Nacional”, ha indicado García Valls.

En lo que respecta a este año, las infracciones más significativas vuelven a estar encabezadas por los delitos de hurto (un total de 50) y, de ellos, la mayoría son hurtos de teléfonos móviles de alta gama. La segunda tipología más frecuente han sido las lesiones como consecuencia de episodios de riñas o peleas. En este caso, han sido 27 las infracciones registradas, de las cuales únicamente cinco de ellas se han considerado como delito, por precisar algún tipo de intervención o seguimiento. No obstante, ninguno de esos casos ha requerido ser catalogado como de gravedad.

Por días, la jornada con mayor número de infracciones penales registradas por la Policía Nacional fue el martes (41 infracciones). Mientras, el lunes (festivo local) fue el día con menos conflictividad al registrarse 12 infracciones.

Agradecimiento

García Valls ha agradecido y puesto en valor el “gran trabajo, la coordinación y la colaboración entre todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Policía Local de Castelló, así como los servicios de emergencias y Protección Civil y demás dispositivos que han trabajado y dedicado sus esfuerzos para garantizar la seguridad ciudadana y el desarrollo óptimo de estas fiestas populares”.

Cabe recordar que la Policía Nacional ha realizado unos 2.100 servicios para garantizar la seguridad ciudadana durante el despliegue del dispositivo extraordinario de seguridad para las fiestas de la Magdalena 2026. Así, han actuado la Unidad de Intervención Policial (UIP), la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), el Grupo de Atención a la Ciudadanía, así como radiopatrullas. Además, se ha incrementado la presencia en las calles de efectivos de seguridad ciudadana y se ha prestado servicio en eventos de todo tipo como en ‘mascletaes’, la ‘Romeria de les Canyes’, conciertos, desfiles de bandas, pasacalles, etc. Asimismo, han participado medios aéreos con helicóptero y uso de dron para servicios de gran concentración de asistentes y la Caballería en actos como la Romería, el Pregó y festejos taurinos.