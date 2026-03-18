El PSOE denuncia que Carrasco "incumple su compromiso de abrir una Oficina Municipal de Discapacidad" en Castelló

La concejala socialista del Ayuntamiento de Castelló, Mary Carmen Ribera, ha denunciado este miércoles que la alcaldesa Begoña Carrasco "ha dejado de lado el área de bienestar social del consistorio, plagada de incumplimientos pese a las compromisos recogidos por escrito por la alcaldesa en el programa electoral del PP con el que se presentó a las elecciones municipales de 2023".

Según Ribera, la apertura de una Oficina Municipal de Discapacidad, “que Carrasco prometió como punto de tramitación de las gestiones y ayudas para personas con discapacidad funcional, orgánica o intelectual y han pasado casi tres años desde los comicios y nada se sabe de una oficina que, como otros tantos anuncios de la alcaldesa, son pura ficción”.

"Begoña Carrasco, cuando estaba en la oposición como portavoz del PP, y también en campaña electoral, anunció hasta la saciedad que iba a habilitar seis unidades de respiro para pacientes con alzhéimer y párkinson, una por cada distrito, pero nadie las ha visto”, ha ironizado Ribera. Unos locales “que anunció a bombo y platillo para disponer de un espacio para realizar acciones formativas que no existen ni existirán este mandato”, ha dicho.

Para la concejala socialista, “si algo nos ha quedado claro durante estos tres años es que, con la derecha y la ultraderecha, el estado del bienestar sufre continuos recortes, como estamos comprobando también con la limitación que han puesto a las entidades sociales para poder optar a más de dos ayudas municipales”.