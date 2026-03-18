Las reinas de las fiestas de Castelló visitan las Fallas de València

Las máximas representantes de las fiestas de Castelló, las reinas Clara Sanz y Ana Colón, acompañadas por sus respectivas cortes de honor y miembros de la Junta de Festes con el presidente del ente, Raúl Collazos, al frente, han visitado las Fallas de València con motivo de las fiestas josefinas en un acto de hermanamiento entre ambas localidades.

La delegación infantil de Castelló, junto a una falla. / Mediterráneo

Este martes han sido la reina infantil y sus damas de la Ciudad las que se desplazaron hasta la capital del Turia para disfrutar de la mascletà y después comieron con las delegaciones que también asistieron. Por la tarde visitaron varias fallas como la del premio especial (Espartera), L'Antiga, que quedó en segundo lugar y Na Jordana, donde pudieron apreciar el trabajo en los monumentos falleros y sus ninots. Por la noche, la reina infantil y las damas participaron en la ofrenda, ya de madrugada, a la Virgen de los Desamparados.

Un momento de la entrega del ramo, por parte de Ana Colón, en honor a la Virgen de los Desaparados. / Mediterráneo

Este miércoles, la reina de las fiestas, Clara Sanz, junto a su corte, también ha asistido a la mascletà, han visitado monumentos falleros y también honrarán tributo a la patrona de València en una ofrenda multitudinaria.

Otro momento en la ofrenda de este martes. / Mediterráneo

Por otra parte, en el mes de junio la delegación castellonense se acercará hasta Alicante para vivir otras fiestas hermanas, las que se celebran en honor a San Juan.