¿Quién es Salomé Esteller, Premio Olimpia 2026 de Castelló, a los que todos han querido arropar en este reconocimiento?

Salomé Esteller Roda, Premio Olimpia 2016, nació en Alcalà de Xivert (Castellón) hace 61 años. Se casó con Eduardo Vázquez con el que tuvo tres hijos (Edu --fallecido a causa del cáncer--, Juanje y Javi) --también nietos-- y en la actualidad es gerente de la AECC provincial. Directiva con una amplia trayectoria en gestión institucional, acción social y liderazgo en el tercer sector, con más de dos décadas de experiencia en el desarrollo de proyectos sociosanitarios, participación ciudadana y coordinación de redes de voluntariado, le gusta pasear, ir al teatro, leer y el encanta el mar.

Para Esteller, este premio "es una gran responsabilidad y un reconocimiento de 26 años trabajando en la AECC, trabajar por la igualdad y por las mujeres".

Por su carácter afable, cercano y comprometido, a la Premio Olimpia 2026 la quiere muchísima gente y ese cariño se ha demostrado este viernes en el acto oficial con un salón de plenos lleno hasta la bandera. Allí ha estado su marido, su hijo Juanje, su hermana Tica y el resto de la familia. Tampoco han faltado amigos como Andi Liu, el consejo de la AECC presidido por Maira Barrieras, profesionales y voluntarios, Nieves Gimeno, representantes de los sindicatos y del Colegio de Psicológos, políticos como concejales, representantes de las fuerzas de seguridad como Francisco Catalán (comisario de la Policía Local), Emilio Romero (comisario de la Policía Nacional) y Joaquín Rebollo (teniente coronel de la Comandancia de la Guardia Civil), Toni Costa (jefe de los bomberos), la subdelegada del Gobierno, Antonia García Valls, la delegada del Consell, Encarna Barragán o Eva Suárez (Sanidad) y Susana Fernández (Justicia).

Liderazgo

Dentro de la AECC lidera la estrategia, gestión y desarrollo de la organización en la provincia, coordinando equipos profesionales, voluntariado y una extensa red de juntas locales, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con cáncer y sus familias.

Representantes de todos los sectores de la ciudad además de sus compañeros de la AECC han querido acompañar a Salomé Esteller. / Mediterráneo

Su trayectoria dentro de la organización ha sido progresiva, iniciando su actividad como voluntaria, pasando posteriormente a desempeñar responsabilidades como secretaria, coordinadora provincial y finalmente gerente, lo que le ha permitido adquirir un profundo conocimiento del funcionamiento de las entidades sociales y de las necesidades reales de los pacientes oncológicos.

Cuenta con formación en Administración y Gestión, Marketing y Comunicación y Protocolo Institucional, complementada con formación continua en gestión de organizaciones, liderazgo social y dirección de proyectos del tercer sector. Actualmente forma parte del Proyecto Líderes, orientado al desarrollo del liderazgo estratégico y la innovación en la gestión social.

A lo largo de su carrera ha impulsado numerosos programas de atención integral a pacientes oncológicos, con especial atención a las necesidades específicas de las mujeres durante el proceso de enfermedad. Una de las líneas más relevantes de su trabajo ha sido la incorporación de la perspectiva de género en la atención sociosanitaria, impulsando mecanismos de detección temprana de situaciones de violencia de género dentro del ámbito de atención a pacientes. En este sentido ha promovido la activación de protocolos de actuación y derivación, así como la implementación de espacios de sensibilización y protección como los Puntos Violeta, facilitando el acceso de las mujeres a recursos de apoyo y protección.

Asimismo, ha promovido proyectos orientados a la reinserción laboral de pacientes tras finalizar los tratamientos oncológicos, favoreciendo su recuperación personal, social y profesional y forma parte de diversos consejos.

Su trayectoria se caracteriza por el impulso de proyectos sociales innovadores, la creación de redes de colaboración institucional y la defensa de una atención integral, humana e inclusiva para las personas con cáncer.