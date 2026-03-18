Salomé Esteller recibe el Premio Olimpia "por su compromiso con la igualdad y por ser ejemplo de valentía y generosidad"

La castellonense y gerente de la Asociación Contra el Cáncer (AECC) en Castellón, Salomé Esteller, ha recibido este viernes el Premio Olimpia 2026 en reconocimiento por su defensa de la igualdad desde la salud y por su acción pública oriendad a la equidad y la justicia social en el transcurso de un emotivo acto presidido por la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, y que junto a ediles de la corporación, han asistido otros representantes políticos, de asociaciones de mujeres, así como del consejo de la AECC, profesionales de la entidad y voluntarios que han querido arropar a la homenajeada.

Al iniciarse el acto ha tenido lutar la entrega de los tres premios del Concurso de Relatos de Mujeres en el que han participado 128 trabajos tanto de la ciudad como de la provincia, España, Argentina, Alemania, Inglaterra, Suiza y Portugal. El primer premio ha sido del certamen (nació en 1993) de este año ha sido para Ester Lorente por su obra Las que oyen el ruido del mar; mientras que el segundo lo ha logrado Diana Jiménez con Mosquits de dos rodes y, el accésit ha sido para Pilar Díaz por 93. Todas ellas han agradecido el premio.

La alcaldesa (centro) junto a Esteller, la concejala de Igualdad y dos de las premiadas en el Concurso de Relatos de Mujeres. / Mediterráneo

Seguidamente, Carrasco ha entregado el reconocimiento del Premio Olimpia (una escultura de Luis Miralles) a Esteller, una mujer que ha ido desmontando el muro de la desigualdad y, este sentido, es un referente dentro de su campo de trabajo en la AECC, ha impulsado proyectos psicológicos para mujeres con cáncer, detección precoz y acciones de sensibilización.

"Hizo de la adversidad una oportunidad para ayudar"

Un emocionado Juanje Vázquez, hijo de Salomé Esteller, ha sido el encargado de realizar la laudatio y ha sido en ese momento cuando las lágrimas han hecho acto de presencia tanto en él como en sus padres y público asistente. Vázquez ha realizado un sentido y emotivo discurso dedicado a su progenitoria donde ha recordado a su hermano Edu, fallecido a causa del cáncer. "Mi madre es mi guía", ha comenzado. "Fue el momento más duro de nuestras vidas, cuando perdimos a mi hermano, el que más nos unió a toda la familia y a raiz de esta situación mi madre comenzó como boluntaria en la AECC", ha explicado Vázquez, quien ha destacado que Salomé Esteller, su madre, "se ha convertido en una luchadora por la igualdad acompañada por profesionales y voluntarios, un ejemplo de valentía, compromiso y generosidad, que hizo de la adversidad, una oportunidad para ayudar". "Gracias mamá por transformar la vida de muchas personas", ha concluido.

Tras recibir el reconocimiento del Premio Olimpia, Esteller ha destacado que el 8M es una fecha que "nos invita a reflexionar a volver a nuestro compromiso por la igualdad". "Este premio no es solo mío, es para todo el equipo de la AECC", ha afirmado la homenajeada, quien ha recordado que en 2025, la asociación ha ayudado a 1.675 mujeres. Ha agradecido a su familia "su apoyo y paciencia" y, emocionada de nuevo, ha recordado que "hoy estoy aquí por mi hijo Edu, por su dolor conocí a la AECC" y ha confirmado que este reconocimiento es un "impulso por seguir escuchando y acompañando porque cuando se avanza en igualdad, avanza toda la sociedad".

"Trayectoria de ayuda a los demás"

Finalmente, ha sido la alcaldesa de Castelló la que ha cerrado el acto destacando que este premio es "a una trayectoria de ayuda a los demás" y ha recordado que la educación es la herramienta más poderosa para cambiar el rumbo de las cosas. Ha recordado el compromiso del Ayuntamiento "para romper los techos de cristal y seguir luchando contra la violencia de género". "Hoy rendimos homenaje a las mujeres valientes y talentosas como es Salomé Esteller, con 26 años de trayectoria de entrega y al lado de las mujeres a las que ha mostrado su aopyo, acompañamiento y comprensión en los momentos más duros, que siempre ha defendido una atención más justa y más humans", ha proseguido la primera edila. "Agradecemos tu sensibilidad y tu constancia con ese espíritu incansable de lucha porque la igualdad no es un discurso, si no una forma de vivir cada día", ha concluido Carrasco, tras felicitar también a las ganadoras del Concurso de Relato de Mujeres.