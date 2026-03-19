El Ayuntamiento de Castelló suma cuatro agentes a la plantilla de Policía Local

El Ayuntamiento de Castelló suma cuatro nuevos agentes, dos de ellos como funcionarios de carrera y otros dos como funcionarios en prácticas, a la plantilla de la Policía Local consolidando así parte del proceso de reorganización interna que impulsa el actual equipo de gobierno, según ha explicado este jueves el concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá. «Esta incorporación supone un paso más en el compromiso firme de este gobierno por estabilizar la plantilla de la Policía Local, reforzar su estructura y garantizar un servicio más eficaz y cercano a la ciudadanía», ha afirmado Ortolá.

En este sentido, ha remarcado que no se trata solo de aumentar el número de efectivos, «sino de ordenar y consolidar el cuerpo para que pueda responder con mayor agilidad y eficiencia a las necesidades actuales».

Ortolá ha insistido en que desde el inicio de la legislatura «hemos trabajado con una hoja de ruta clara para mejorar los recursos humanos del área de Seguridad, conscientes de que una plantilla dimensionada y estable es clave para seguir avanzando en la calidad del servicio público».

Más plazas

En paralelo, el BOP publicó la convocatoria de las bases para la provisión de un total de 15 plazas de agente de Policía Local, una medida que permitirá seguir ampliando la plantilla municipal. En concreto, siete plazas se cubrirán mediante el sistema de oposición en turno libre mientras que las ocho restantes se adjudicarán mediante concurso-oposición en turno de movilidad, dirigidas a agentes de otros municipios, ha finalizado el concejal de Seguridad y Emergencias.