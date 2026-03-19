¿Por qué se celebra la fiesta de San José en la ermita de Censal de Castelló? Esta es su historia

Este jueves, día de San José y día del Padre, la ermita dedicada a este santo en la partida de Censal ha tenido, un año más, su protagonismo como marca la tradición castellonense. Una fiesta a la que han asistido los concejales Paco Cabañero, Luciano Ferrer y Anunciación Lainez, junto a varios vecinos. Pero, ¿por qué se ha celebrado esta misa en este pequeño recinto religoso en un día cómo el de hoy? Esta Eucaristía se celebraba siempre en honor a San José y estaba organizada por el gremio de carpinteros de Castelló. Al desaparecer este en 1998, un grupo de empresas del sector de la madera no quiso que esta tradición se perdiera y mantuvo viva esta costumbre de celebrar la misa en honor a San José en el día del Padre.

Procesión que ha tenido lugar por los alrededores de la ermita de San José de Censal, este jueves. / Mediterráneo

Tras la celebración religiosa, ha tenido lugar una procesión por los caminos de los alrededores de la ermita y a continuación se ha servicio un aperitivo en el que han participado los asistentes. Durante el encuentro, el concejal Cabañero se ha mostrado satisfecho de “mantener la tradición de la misa de San José es importante, ya que una ciudad crece manteniendo sus raíces”.