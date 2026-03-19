Tradición
¿Por qué se celebra la fiesta de San José en la ermita de Censal de Castelló? Esta es su historia
Ha tenido lugar este jueves
Este jueves, día de San José y día del Padre, la ermita dedicada a este santo en la partida de Censal ha tenido, un año más, su protagonismo como marca la tradición castellonense. Una fiesta a la que han asistido los concejales Paco Cabañero, Luciano Ferrer y Anunciación Lainez, junto a varios vecinos. Pero, ¿por qué se ha celebrado esta misa en este pequeño recinto religoso en un día cómo el de hoy? Esta Eucaristía se celebraba siempre en honor a San José y estaba organizada por el gremio de carpinteros de Castelló. Al desaparecer este en 1998, un grupo de empresas del sector de la madera no quiso que esta tradición se perdiera y mantuvo viva esta costumbre de celebrar la misa en honor a San José en el día del Padre.
Tras la celebración religiosa, ha tenido lugar una procesión por los caminos de los alrededores de la ermita y a continuación se ha servicio un aperitivo en el que han participado los asistentes. Durante el encuentro, el concejal Cabañero se ha mostrado satisfecho de “mantener la tradición de la misa de San José es importante, ya que una ciudad crece manteniendo sus raíces”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cara y cruz en el comercio de Castelló: Monfort Centro de Oportunidades tiene nuevo inquilino y cierra otro comercio del centro
- Pedro Sánchez se suma a las fiestas de la Magdalena: 'Es una celebración arraigada a la historia e identidad de Castellón
- El motivo por el que la Reina Letizia estará en Castelló el próximo martes
- ¿Cambios en Magdalena por la lluvia? Vicente Sales: “Decidiremos sobre la marcha”
- Jaque mate a las parcelas y solares con maleza en Castelló con 270.000 euros
- La obra de Ferrandis Salvador de Castelló termina en un mes a la espera de prolongar el TRAM
- Dimisión en Castelló: Carrasco asegura que 'no tenemos confirmación oficial de la investigación por las multas de la zona azul
- Desalojan el centro de salud 9 d'Octubre de Castelló por un escape de gas