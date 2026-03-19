Compromís per Castelló exigeix retirar els privilegis a Mazón: “és una indecència que el PP el mantinga sense assumir cap responsabilitat”
El portaveu Ignasi Garcia reclama que deixe les Corts i critica que continue com a diputat del PP, cobrant com a expresident i presidint una comissió sense activitat
El grup municipal Compromís per Castelló ha anunciat que presentarà una declaració institucional per exigir que Carlos Mazón deixe l’acta de diputat a les Corts Valencianes i per impulsar la retirada dels privilegis associats a la figura d’expresident de la Generalitat. La iniciativa arriba davant una situació que la formació considera “inadmissible”, en què Mazón continua mantenint càrrecs, sou i privilegis públics amb la cobertura del Partit Popular.
La coalició explica que l’expresident continua formant part del grup parlamentari del PP, fet que li permet mantindre la condició d’aforat i evitar així poder ser investigat en el jutjat de Catarroja. A més, recorda que ha sigut nomenat president d’una comissió de les Corts que no es reuneix, però per la qual percep un complement salarial, al qual se suma l’activació del sou com a expresident de la Generalitat.
El portaveu de Compromís, Ignasi Garcia, ha afirmat que “és una autèntica indecència que el Partit Popular continue donant suport i cobertura a Carlos Mazón. El mantenen com a diputat, el nomenen president d’una comissió que no es reuneix i, a més, ha tingut la poca vergonya d’activar-se el sou d’expresident”.
Garcia ha criticat també l’actitud del PP, que va mantindre Mazón al capdavant del partit fins a Nadal, “fins que li ho van indicar des de dalt”, i ha afegit que “estem veient com protegeixen els seus mentre continuen omplint-se les butxaques a mans plenes, però sense assumir cap responsabilitat”.
En aquest sentit, Compromís defensa la necessitat de posar fi a aquests privilegis i de recuperar el sentit institucional en la gestió dels recursos públics. Per això, la declaració institucional planteja que l’Ajuntament de Castelló inste Carlos Mazón a deixar l’acta de diputat i abandonar les Corts Valencianes, així com donar suport a la modificació de la llei d’expresidents per eliminar privilegis i posar fi a una situació injustificable que no respon a l’interés de la ciutadania.
