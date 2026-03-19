Curiosa actividad en Castelló. ¿Te apuntas a realizar censos de aves urbanas? Estos son los requisitos que debes cumplir

El Ayuntamiento de Castelló, en colaboración SEO/BirdLife, la Sociedad Española de Ornitología fundada en 1954 con el fin de conservar la biodiversidad, pone en marcha un curso de ciencia ciudadana basado en el programa SACRE, abierto a la participación ciudadana y que se enmarca dentro del proyecto Castellón Naturaleza en Red, con el que el gobierno municipal pretende hacer de Castelló una ciudad con mayor calidad de vida, a través de un minucioso Plan de Renaturalización del entorno urbano, así como la mejora de 18 colegios de la capital, entre otras actuaciones. Una iniciativa que cuenta con 3,8 millones de presupuesto, dos de ellos procedentes de la Unión Europea y que tiene como objetivo concienciar de la importancia de conservar la biodiversidad y su entorno.

En este sentido se ha pronunciado el concejal de Medio Ambiente, Gonzalo Romero, quien ha destacado que el estudio de la biodiversidad "nos ayuda a entender la importancia de cuidar el entorno. Apostar por una ciudad más verde, más sostenible, más saludable requiere de la implicación de todos los agentes sociales y a través de acciones como ésta queremos sensibilizar a la ciudadanía para, entre todos, contribuir a la conservación de la fauna autóctona”.

Durante esta formación, las personas participantes aprenderán la metodología del programa SACRE, un programa de ciencia ciudadana que se realiza cada primavera mediante censos de aves comunes realizados por voluntariado. Los datos recogidos contribuyen a conocer el estado de conservación de las aves de nuestro entorno y a mejorar las herramientas científicas de seguimiento de la biodiversidad.

Día y horarios de la jornada

La sesión combinará una breve parte teórica para introducir el programa y explicar la metodología de toma de datos, con una parte práctica, en la que se realizará un recorrido para censar aves en entornos urbanos y naturales del Grau. Este programa se llevará a cabo el sábado 28 de marzo en horario de 9:00h a 13:00h.

La parte teórica comporta un introducción al programa SACRE y al seguimiento de biodiversidad urbana en el Casal Jove del Grao de Castellón. La parte práctica incorpora un itinerario trazado para el censo de aves en el entorno urbano y natural del Grao.

Así, la actividad está dirigida a personas a partir de 16 años, interesadas en participar en el seguimiento de la naturaleza, la biodiversidad urbana o la participación en proyectos científicos ciudadanos.

Para participar es necesario realizar una inscripción previa a través de un formulario online ya que las plazas son limitadas, por lo que se recomienda inscribirse con antelación a través del enlace habilitado en la web municipalhttps://www.castello.es/es/castello-naturaleza-en-red.

Esta formación busca implicar a la ciudadanía en la observación y seguimiento de la biodiversidad urbana, generando datos científicos de valor y contribuyendo a mejorar la gestión ambiental de la ciudad.