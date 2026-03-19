Los presupuestos participativos de Castelló encaran su recta final con estas 18 propuestas en los seis distritos

El presupuesto participativo para el periodo 2026-2027 y en el que el Ayuntamiento de Castelló invertirá un millón de euros encara su recta final. Tras varios meses de consulta, el consistorio analizará, desde el 23 al 30 de abril, la viabilidad técnica y presupuestaria de las 18 actuaciones más votadas en los seis distritos de la ciudad.

A este respecto, el concejal de Participación Ciudadana, Paco Cabañero, ha afirmado este jueves que la participación «de nuestros vecinos es fundamental para seguir mejorando cada uno de los barrios porque nadie conoce mejor sus necesidades, sus demandas y las actuaciones que requieren que quienes viven en ellos cada día». «Creemos en una gestión cercana, útil y construida desde el diálogo con la ciudadanía», ha remarcado.

Las peticiones, al detalle

Ahora, el proceso entra en su cuarta fase que dará paso a la elección definitiva de las propuestas que finalmente se ejecutarán.

De esta forma, los proyectos seleccionadas en el distrito Norte han sido la creación de un parque infantil y biosaludable en la zona de Penyeta Roja y Racó de la Torreta, la mejora y adecuación de la plaza Illes Columbretes y la renovación de los maceteros en las calles Virgen de Lidón, Santo Tomás y Virgen de la Balma.

En el distrito Sur, las tres propuestas a valorar serán una mayor dotación de zonas infantiles y para mayores, la mejora y adaptación de la zona comprendida entre el Maset Blau y la nueva residencia pública y la instalación de bandas rugosas en la avenida del Camp de Morvedre.

Por su parte, en el distrito Oeste se han seleccionado la instalación de un cerramiento para la zona común de las calles Costa Rica, la instalación de un baño público autolimpiable y accesible en el parque del Roser y el asfaltado de la vía Cuadra Casaña. En cuanto al distrito Este, las propuestas que han contado con una mayor aceptación vecinal han sido la mejora y optimización del parque Rafalafena, la creación de zonas de sombra mediante más arbolado y lonas en zonas de paso y parques infantiles y la habilitación de aceras en el paseo de la Policía Nacional.

En la zona centro, se estudiarán la renovación de la calle Poeta Verdaguer, también se ha pedido la mejora de la circulación en esta vía, así como la finalización de las obras de la calle Navarra junto a la plaza del Real.

Por último, en el Grau, las propuestas seleccionadas han sido la instalación de una zona de juegos infantiles con bancos frente al CEIP L’Illa (grupo Virgen del Carmen), la mejora de la iluminación en el Camí Segon Canal y la construcción de un aseo en la parada final del autobús del Grau, en la zona de El Pingüins, según informó el concejal de Participación Ciudadana.