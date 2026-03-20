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El uso del 5G de Telefónica aumenta un 54% en las fiestas de la Magdalena de Castelló

Instaló dos unidades en zonas de mayor concentración de personas como en el acceso a la ermita y en la calle Obispo Salinas

Unos castellonenses disfrutan de la romería, el pasado 8 de marzo en Castelló.

Unos castellonenses disfrutan de la romería, el pasado 8 de marzo en Castelló. / ERIK PRADAS PUIG

Ramón Pérez

Castellón

Con motivo de la celebración de las fiestas de la Magdalena de Castelló, Telefónica ha detectado un incremento del 18% del volumen de datos cursados por su red durante los días festivos y en este sentido cabe destacar también el mayor uso del 5G ya que este año ha incrementado un 54%. Respecto al total de datos cursados ha representado el 29%, incrementando 7 puntos respecto a las cifras de 2025.

Fiestas como las de la Magdalena suponen un incremento importante del tráfico de datos que requiere un refuerzo adicional para responder a esta demanda de servicio. Por ello, Telefónica ha optimizado la capacidad de su red móvil en las zonas de mayor concentración de usuarios, han manifestado desde la compañía.

Además, para gestionar este volumen de datos y de uso de la red, Telefónica instaló dos unidades móviles en las zonas de mayor concentración de usuarios, en concreto en la explanada de acceso a la ermita de la Magdalena y en la calle Obispo Salinas.

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Los trabajos llevados a cabo en Castelló en los últimos años han permitido dotar de cobertura adicional a las zonas de la ciudad más visitadas. Así, según fuentes oficiales de la firma, Telefónica trabaja de forma continua en la Comunitat para mejorar las conexiones de alta velocidad desde los dispositivos móviles, debido principalmente a que la práctica totalidad de los usuarios de Internet en las tres provincias se conecta de forma habitual a la red a través del teléfono móvil. De hecho, la tecnología 5G de Telefónica ya está al alcance de cerca del 95% de la población en la Comunitat Valenciana.

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