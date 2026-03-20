Todos los actos de Semana Santa y Pascua en Castelló: de la apertura de tres chiringuitos el día 1 a la actuación de un coro de San Francisco

Cerca de 90 actividades para todos los públicos son las que el Ayuntamiento de Castelló ha preparado para los días de Semana Santa y Pascua para que los castellonenses y visitantes puedan disfrutar de este periodo vacacional y de ocio en la capital de la Plana.

Un año más, tres chiringuitos abrirán sus puertas en la playa del Gurugú (Solé, Bocana y La Plana) desde el 1 de abril y ya iniciarán la temporada hasta después del verano. A estos se les sumarán en junio otros dos en la playa del Pinar, según ha explicado la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, quien ha destacado estas instalaciones para potenciar el turismo junto a los servicios de vigilancia de playa que ya estarán operativos para esas fechas, junto a los puntos bebé y los puntos turísticos. Además, habrá duchas, postas, pasarelas y lavapiés. Este año, las duchas, tal y como ya se comprometió el consistorio, serán con forma de tabla de surf en la playa del Gurugú y de cañas de bambú en la playa del Pinar.

Cabañero, Giner, Miralles y Sales en la presentación de la programación de Semana Santa y Pascua, este viernes. / Mediterráneo

Una de las novedades principales de este año es la actuación, según ha explicado el concejal de Cultura en funciones, Vicent Sales, de la San Francisco Opera Scouts que actuarán de forma gratuita en el Teatre del Raval Rafa Lloret el 1 de abril a las 19.30 horas dentro de la gira internacional que están realizando. Es un gupo de 25 voces de adolescentes y jóvenes entre los 12 y los 18 años que interpretarán arias italianas y piezas del teatro musical de Brodway. Por otra parte, en el concierto de la Banda Municipal de Castellón previsto para el 31 de marzo con un repertorio sacro, actuará también el director invitado Francisco Gutiérrez Juan, director de la Banda Sinfónica de Sevilla.

Los actos, uno a uno, de la programación de Semana Santa y Pascua en Castelló Los actos, uno a uno, de la programación de Semana Santa y Pascua en Castelló

Junto a los actos lúdicos también habrá actos religiosos entre los que destacan las procesiones, oficios y misas. "Queremos impulsar a Castellón como un refernete cultural de la Semana Santa de la mano de la Junta de Cofradías", ha dicho Miralles, quien ha concretado que el primer acto será este domingo a las 18.00 horas con la procesión diocesana en la que participarán 57 cofradías y hermandades de toda la diócesis.

La recreación histórica del Pont del Millars los días 28 y 29 de marzo con más de 15 actividades, visitas guiadas por la ruta de la cerámica, Escala a Castelló del 9 al 13 de abril, talleres de monas de Pascua ´para niños, padres y abuelos los días 9 y 10 de abril en los barrios San Agustín y San Marcos, Sequiol, Rafalafena y Roser, actuaciones de circo en el distrito marítimo, actividades para niños y jóvenes en el Casal Jove del Grau, Jornadas de Astronomía, Castelló a Escena o procesiones en el Grau, según también han explicado los concejales Ester Giner y Paco Cabañero son otros actos que complementan la amplia programación.