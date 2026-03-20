Castelló autoriza 43 pisos, compra otra vivienda social y avanza para acoger 1.000 VPP pero... ¿dónde?

La junta de gobierno local ha dado luz verde a la construcción de otras 43 viviendas en Castelló (12 viviendas en la Cuadra la Salera esquina con la calle El Almendro, 20 en la avenida Villarreal, siete en la calle Obispo Salinas; una unifamiliar en la calle Obispo Beltrán --junto a la plaza Mallorca-- y tres en la calle Cullera --grupo Benadresa--); a la adquisición de otra vivienda social en propiedad (la sexta) por un importe de 137.735 euros para la ampliación del parque municipal en la calle Alcalde José Ballester junto al almacén de gaiatas; y a la aprobación del programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio financiadas por los fondos europeos Next Generation por 450.513 euros y que se destinarán al grupo José Antonio bloques A-B-D del Grau. Así lo ha explicado este viernes el portavoz del equipo de gobierno municipal, Vicent Sales, quien ha destacado que se trata de la "legislatura de la vivienda y queremos propiciar la construcción tanto de pisos de renta libre como de protección pública". A las 43 viviendas se les suma 49 plazas de aparcamiento y 21 trasteros, según la información oficial.

Hay que recordar que está prevista la construcción de otras 123 viviendas en el PAU Censal, algunas de ellas de VPP.

Vicent Sales es el portavoz del equipo de gobierno municipal de Castelló. / Mediterráneo

De esta forma, el ejecutivo municipal también ha aprobado el convenio de colaboración con la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo de la Generalitat Valenciana para concluir la gestión de los ámbitos de actuación del Sector SR-Río Seco y de la Unidad de Ejecución UER-Barcelona con la finalidad pública de poner en el mercado vivienda de protección pública. Son terrenos ubicados junto a la ronda de circunvalación y en las inmediaciones del Hospital General y del total que viviendas que prevén acoger, algo más de mil serán del VPP.

Juegos infantiles y una gasolinera reubicada

Por otra parte, la junta de gobierno local ha aprobado el proyecto y expediente de contratación de las obras de mejora del parque infantil en la zona del Maset Blau ubicado en la Miquel Soler con un presupuesto de casi 125.000 euros y que tienen un plazo de ejecución de tres meses. Estos trabajos pertenecían a los presupuestos participativos de 2024 y su adjudicación quedó desierta, por lo que ha habito que realizar otro pliego y adjudicarlo, ha explicado Sales.

Además, la aprobación del proyecto para la cesión de viales y la urbanización de la rotonda de enlace de la avenida Castell Vell y la avenida Riu Sec, junto al colegio Soler i Godes, obligará a reubicar la gasolinera que en estos momentos se encuentra en el centro de esta rotonda. Finalmente, Sales ha indicado que el equipo de gobierno ha adjudicado el mobiliario de oficina para los servicios municipales en el edificio de Borrull con un presupuesto de 162.044 euros. A este respecto, ha reconocido que "no se ha ido todo lo rápido como nos hubiera gustado y que tras colocar los muebles y la seguridad se iniciará el traslado". Sin embargo, aún no hay fecha exacta para el cambio.