Compromís pide a Carrasco que cumpla su palabra y active las ayudas al alquiler joven en Castelló

Compromís per Castelló ha presentado una moción al pleno del Ayuntamiento para reclamar la activación inmediata de las ayudas al alquiler para jóvenes, así como una declaración institucional para exigir medidas estructurales ante la crisis de vivienda. La formación recuerda que la alcaldesa Begoña Carrasco anunció hace meses ayudas al alquiler joven que, a día de hoy, todavía no se han puesto en marcha. Además, en el presupuesto de 2026 solo se han consignado 5.000 euros para esta línea, una cantidad que los valencianistas consideran “claramente insuficiente”, según el portavoz del grupo municipal valencianista, Ignasi Garcia.

Compromís expone la falta de acciones estructurales en materia de vivienda por parte del gobierno de Carrasco y critica que, más allá de anuncios, no se haya impulsado ninguna política real de vivienda de protección pública ni se hayan activado herramientas municipales disponibles. Entre ellas, destaca el recargo a los grandes tenedores previsto en la ordenanza fiscal o el control efectivo de las viviendas turísticas.DEM

“Los jóvenes de Castelló no tienen capacidad para acceder a la vivienda y la ayuda que propone el PP es una cantidad irrisoria, una burla”, ha dicho. En este sentido, Garcia ha criticado que el gobierno de Carrasco, en materia de vivienda, “más allá de propaganda y anuncios, lo único que ha hecho es cruzarse de brazos”.

La coalición alerta de que el precio del alquiler en Castelló no ha dejado de crecer en los últimos meses y que la ciudad se encuentra entre los 50 municipios del Estado con mayor presión inmobiliaria, lo que evidencia la dificultad real de acceder a una vivienda. Un problema que afecta especialmente a la juventud. Diferentes informes recientes señalan que una persona joven tiene que destinar hasta el 91% de su salario para alquilar una vivienda en solitario, una cifra que se reduce en torno al 37% en caso de compartirla. Además, el aumento sostenido de los precios y la falta de capacidad de ahorro están provocando que muchas personas que viven de alquiler tengan que volver al hogar familiar o no puedan acceder a una vivienda en condiciones dignas.

Por este motivo, Compromís exige incrementar la partida en Castelló hasta un mínimo de medio millón de euros y replantear el modelo de ayudas. En lugar de subvencionar directamente a los jóvenes, la formación plantea destinarlas a propietarios que acepten reducir el precio del alquiler, con el objetivo de crear una bolsa de viviendas asequibles y evitar el efecto inflacionario que han tenido estas ayudas en otras ocasiones.

Falta de políticas de vivienda

Compromís recuerda también que la única actuación impulsada por el gobierno actual ha sido el paso de viviendas de oferta pública a renta libre, mientras que las iniciativas para desarrollar vivienda protegida en la ciudad responden a la planificación urbanística aprobada en la anterior etapa del gobierno de izquierdas, que reservaba un porcentaje de suelo para esta finalidad y que el Partido Popular votó en contra.

Además, Compromís advierte de que el aumento de viviendas de uso turístico está reduciendo la oferta de alquiler residencial y presionando los precios al alza. De hecho, diversos informes apuntan que en Castelló hay hasta cuatro veces más oferta de vivienda turística que de alquiler para familias, una situación que agrava aún más el acceso a la vivienda.

Ante esta situación, Compromís presenta también una declaración institucional dirigida tanto a la Generalitat Valenciana como al Gobierno de España para impulsar medidas estructurales. Entre ellas, la declaración de zonas tensionadas, la ampliación del parque público de vivienda, el control de los precios del alquiler, la limitación de la especulación inmobiliaria y la activación de mecanismos para garantizar el acceso a una vivienda digna. La formación defiende que la crisis de la vivienda requiere una respuesta coordinada entre administraciones y medidas valientes que pongan fin a una situación que, aseguran, ya es insostenible, especialmente para la juventud.